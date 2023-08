La sélection du nouveau Premier ministre thaïlandais reportée à nouveau, en attendant la décision du tribunal sur le vainqueur des élections

BANGKOK (AP) – Un vote parlementaire pour sélectionner le nouveau Premier ministre thaïlandais attendu vendredi a de nouveau été retardé après qu’un tribunal a reporté une décision dans une affaire impliquant le parti progressiste qui a remporté les élections de mai, ajoutant à l’incertitude croissante quant au moment où un nouveau gouvernement peut prendre bureau.

La Cour constitutionnelle a déclaré jeudi qu’elle avait besoin de plus de temps pour délibérer sur l’opportunité d’accepter une requête du médiateur de l’État sur la question de savoir s’il était constitutionnel pour le Parlement d’empêcher le chef du parti Aller de l’avant, Pita Limjaroenrat, le vainqueur surprise des élections, d’être nommé Premier ministre. candidat une seconde fois.

Le parti progressiste Move Forward a terminé à la première place lors des élections de mai et a réuni une coalition de huit partis avec 312 sièges dans la chambre basse de 500 membres. Mais le Parlement a eu du mal à confirmer un nouveau Premier ministre, ce qui nécessite un vote à la majorité avec le Sénat conservateur de 250 membres nommés. L’offre initiale de Pita le mois dernier a échoué de plus de 50 voix, en grande partie parce que seuls 13 sénateurs l’ont soutenu. Il s’est vu interdire un deuxième essai la semaine suivante lorsque le Parlement a voté qu’il ne pouvait plus soumettre son nom.

De nombreux sénateurs, qui ont été nommés par un précédent gouvernement militaire, ont déclaré qu’ils ne voteraient pas pour Pita en raison de l’appel de son parti à réformer une loi qui interdit de diffamer la famille royale thaïlandaise. Les critiques disent que la loi, qui est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison, a été utilisée à mauvais escient comme une arme politique. Les membres du Sénat se considèrent comme les gardiens des valeurs royalistes conservatrices qui tiennent la monarchie pour sacro-sainte.

Move Forward, dont le programme a beaucoup plu aux jeunes électeurs, cherche également à réduire l’influence de l’armée, qui a organisé plus d’une douzaine de coups d’État depuis que la Thaïlande est devenue une monarchie constitutionnelle en 1932, et des monopoles des grandes entreprises.

Après que Pita ait été exclu d’une deuxième offre, plusieurs plaintes ont été soumises au médiateur de l’État affirmant que l’action violait la constitution. Les plaignants comprennent des citoyens privés et des législateurs du parti de Pita. Lorsque l’affaire a été portée devant le tribunal la semaine dernière, le Parlement a reporté le vote mais l’a reporté quelques jours plus tard, bien que le tribunal n’ait pas encore pris de décision.

Le tribunal a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il se réunirait à nouveau le 16 août pour décider d’accepter ou non la requête. En cas d’acceptation, le tribunal pourrait ordonner le report du vote jusqu’à ce qu’il rende une décision.

Le président de la Chambre, Wan Muhamad Noor Matha, a déclaré que le vote pour un Premier ministre serait retardé en attendant la décision du tribunal. Il a déclaré que le Parlement se réunirait toujours vendredi pour débattre d’une pétition Aller de l’avant demandant un amendement à la constitution promulguée par l’armée afin d’éliminer de facto la capacité du Sénat à opposer son veto à un candidat au poste de Premier ministre.

Quelle que soit la décision du tribunal, les chances de Pita d’être à nouveau nominée semblent nulles. Move Forward fait face à plusieurs défis juridiques que ses partisans considèrent comme de sales tours déployés par ses opposants politiques pour s’accrocher au pouvoir. L’une des affaires, qui accuse Pita d’avoir violé la constitution en se présentant aux élections alors qu’il détenait prétendument des actions dans une entreprise de médias, a entraîné sa suspension du Parlement le mois dernier alors que le Parlement débattait de sa deuxième nomination.

Dans le dernier coup dur, Pheu Thai, le deuxième plus grand parti de la coalition de huit partis, qui a pris le rôle principal dans la formation d’un gouvernement après les deux tentatives de Move Forward, a déclaré mercredi que Move Forward avait été exclu parce que sa plate-forme pour réformer le la loi royale sur la diffamation a rendu impossible de rallier suffisamment de soutien des autres partis et du Sénat.

Chonlanan Srikaew, chef du Pheu Thai, a déclaré que le parti ne soutenait pas l’appel de Move Forward à modifier la loi et qu’il formerait une coalition avec de nouveaux partenaires et nommerait son candidat, le magnat de l’immobilier Srettha Thavisin, au poste de Premier ministre.

Le Pheu Thai est le dernier d’une série de partis affiliés à l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, un populiste milliardaire qui a été évincé lors d’un coup d’État militaire en 2006. Sa fille a annoncé qu’il prévoyait de revenir le 10 août après des années d’exil volontaire pour échapper à une peine de prison dans plusieurs affaires criminelles qu’il a décriées comme politiquement motivées.

Le Le projet du parti de dévoiler ses nouveaux partenaires de coalition jeudi a également été reporté suite à l’annonce du tribunal.