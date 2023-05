La sélection du jury se termine dans le massacre de la synagogue de Pittsburgh avec un témoignage attendu mardi

PITTSBURGH (AP) – La sélection du jury s’est terminée jeudi dans le procès d’un homme accusé d’avoir tué 11 fidèles dans une synagogue de Pittsburgh lors de l’attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.

Les procureurs et la défense se sont mis d’accord sur un panel de 12 jurés et de six alternatives qui entendront les preuves contre Robert Bowers, 50 ans, lors du massacre de 2018 à la synagogue Tree of Life.

Les procureurs demandent la peine de mort. Le témoignage devrait commencer mardi.

La sélection du jury a commencé le 24 avril, chaque côté faisant griller des dizaines de jurés potentiels sur leur point de vue sur la peine capitale. Le jury est composé de 11 femmes et sept hommes.

Bowers fait face à 63 chefs d’accusation lors de l’attaque du 27 octobre 2018, dont 11 chefs d’entrave au libre exercice de la religion entraînant la mort et 11 chefs de crimes haineux ayant entraîné la mort. Les procureurs ont déclaré que Bowers avait fait des commentaires antisémites sur les lieux de l’attaque et en ligne.

Bowers, un chauffeur de camion de la banlieue de Pittsburgh à Baldwin, avait proposé de plaider coupable en échange d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, mais les procureurs fédéraux l’ont refusé. Les avocats de la défense de Bowers ont également déclaré récemment qu’il souffrait de schizophrénie et de déficiences cérébrales.

The Associated Press