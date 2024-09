La sélection du jury entre dans sa deuxième journée dans le procès de 3 officiers de Memphis accusés de la mort de Tyre Nichols

MEMPHIS, Tennessee — Le processus de sélection d’un jury a commencé mardi à le procès fédéral de trois anciens policiers de Memphis accusés de violations fédérales des droits civiques dans le meurtre par coups et blessures de janvier 2023 Pneu Nichols.

UN vivier de 200 candidats Les jurés ont répondu à des questionnaires avant la sélection du jury pour évaluer leur capacité à faire partie du panel. Ils ont répondu aux questions du juge de district américain Mark Norris sur leur capacité à être justes et impartiaux face à la forte couverture médiatique avant le procès et sur le fait que regarder la vidéo du passage à tabac pourrait être un problème pour eux s’ils étaient choisis.

Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith ont plaidé non coupables des accusations selon lesquelles ils ont privé Nichols, 29 ans, de ses droits par un usage excessif de la force et un manque d’intervention, et ont fait obstruction à la justice en subornant des témoins. Le passage à tabac a été filmé par les caméras de police, déclenchant des manifestations et des appels à une réforme de la police. Deux autres personnes, Emmitt Martin III et Desmond Mills Jr., ont déjà plaidé coupables des accusations fédérales et pourraient témoigner contre leurs anciens collègues.

Le procès devrait durer trois à quatre semaines.

Nichols, qui était noir, est décédé dans un hôpital le 10 janvier 2023, trois jours après avoir été frappé à coups de pied, de poing et de matraque de police à la suite d’un contrôle routier. Vidéo de la police La vidéo diffusée ce mois-ci montrait les cinq policiers, qui sont également noirs, en train de frapper Nichols alors qu’il criait après sa mère, à environ un pâté de maisons de chez lui. La vidéo montrait également les policiers en train de discuter entre eux alors que Nichols était assis par terre, aux prises avec ses blessures.

Les officiers ont déclaré que Nichols avait été arrêté pour conduite imprudente, mais le chef de la police de Memphis a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer cette affirmation.

Un rapport d’autopsie a révélé que Nichols était mort des suites de coups à la tête et que la cause du décès était un homicide. Le rapport décrit des lésions cérébrales, des coupures et des contusions à la tête et à d’autres endroits.

Nichols travaillait pour FedEx, et il J’ai aimé le skateboard et la photographie.

Les trois policiers actuellement jugés, ainsi que Martin et Mills, ont été licenciés pour avoir enfreint les règles du département de police de Memphis. Ils étaient membres d’une équipe de répression du crime appelée l’Unité Scorpion, qui a été dissoute après la mort de Nichols.

Peu de temps après leur licenciement, les cinq hommes ont été accusés de meurtre au deuxième degré devant un tribunal d’État, où ils ont plaidé non coupables. Ils ont ensuite été inculpé par un grand jury fédéral en septembre 2023.

Mills et Martin ont tous deux plaidé coupables devant un tribunal fédéral et devraient également plaider coupables des accusations portées contre eux devant un tribunal d’État. La date du procès devant un tribunal d’État n’a pas encore été fixée.

Lundi, le juge a lu une liste de témoins potentiels qui comprend Martin et Mills, en plus de deux autres anciens officiers. Preston Hemphill a tiré avec son pistolet paralysant sur les lieux du contrôle routier, mais n’a pas suivi Nichols jusqu’à l’endroit où d’autres officiers l’ont roué de coups. Hemphill a été renvoyé. Dewayne Smith était le lieutenant responsable qui est arrivé sur les lieux après le passage à tabac. à la retraite au lieu d’être licencié.