La sélection du jury devrait s’ouvrir dans le procès pour terrorisme de la famille élargie issue du raid de 2018 au Nouveau-Mexique

ALBUQUERQUE, NM (AP) – La sélection du jury devrait s’ouvrir lundi devant un tribunal fédéral alors que les membres d’une famille élargie font face à des accusations d’enlèvement et de terrorisme résultant d’un raid dans leur campement sordide du Nouveau-Mexique en 2018 par des agents à la recherche d’un homme malade et disparu depuis 3 ans. -vieux garçon.

Les restes gravement décomposés du garçon ont finalement été retrouvés dans un tunnel souterrain dans l’enceinte de la banlieue d’Amalia, près de la ligne Colorado. Les autorités affirment que la famille s’est livrée à un entraînement aux armes à feu et à des tactiques en vue d’attaques contre le gouvernement, lié à la conviction apparente que le garçon serait ressuscité sous la forme de Jésus-Christ et donnerait des instructions.

La cause exacte du décès n’a jamais été déterminée en raison d’accusations selon lesquelles le garçon aurait été privé de médicaments essentiels liés à son handicap. Les procureurs fédéraux ont opté pour des accusations d’enlèvement.

Deux hommes et trois femmes ont plaidé non coupables des accusations de complot en vue de soutenir des attaques planifiées contre des agents des forces de l’ordre, des militaires et des employés du gouvernement américains. Ils nient également les accusations d’enlèvement portées contre quatre des accusés.

Le juge de district américain basé à Albuquerque, William P. Johnson, a réservé quatre semaines pour le procès, avec des dizaines de témoins prévus pour témoigner.

Un acte d’accusation du grand jury allègue que Jany Leveille, une ressortissante haïtienne, et son partenaire Siraj Ibn Wahhaj ont demandé aux personnes présentes dans l’enceinte de se préparer à s’engager dans le jihad et à mourir en martyrs, et qu’un autre parent a été invité à apporter de l’argent et des armes à feu.

Les avocats de la défense ont déclaré que leurs clients ne feraient pas l’objet d’accusations liées au terrorisme s’ils n’étaient pas musulmans et que les procureurs mettent en avant des théories spéculatives et imaginaires sur les activités terroristes.

Les jurés potentiels sont interrogés sur leurs opinions sur la religion islamique, les musulmans et les alternatives à la médecine traditionnelle.

Le grand-père du garçon disparu est le religieux musulman Siraj Wahhaj, qui dirige une mosquée bien connue de la ville de New York qui a attiré des radicaux au fil des ans, y compris un homme qui a ensuite contribué à l’attentat à la bombe contre le World Trade Center en 1993.

Siraj Wahhaj n’a pas pu être contacté immédiatement par téléphone ou par e-mail, mais il a précédemment déclaré que son fils et homonyme était nerveux mais pas extrémiste, et que ses deux filles détenues étaient « les personnes les plus douces ».

Les adjoints du shérif et les agents de l’État sont arrivés en août 2018 pour retrouver les accusés avec 11 enfants affamés vivant sans eau courante ni assainissement dans le campement entouré de bermes de pneus avec un champ de tir adjacent. Ils ont déclaré avoir saisi un assortiment d’armes et de munitions, ont indiqué les autorités.

Les entretiens du FBI avec les enfants ont conduit les autorités à découvrir la dépouille du garçon.

Le garçon, Abdul-Ghani Wahhaj, a été porté disparu par sa mère en Géorgie en décembre 2017. À cette époque, selon les autorités, le père du garçon, Siraj Ibn Wahhaj, partait avec des proches et une cache d’armes pour un voyage en voiture vers la campagne. L’Alabama, puis le Nouveau-Mexique pour repartir sur une parcelle de garrigue désertique près d’une petite ville carrefour.

Les procureurs prévoient de présenter des preuves selon lesquelles Siraj Ibn Wahhaj et Léveillé accomplissaient des rituels de prière quotidiens sur le garçon, alors même qu’il pleurait et écumait à la bouche, tout en le privant de médicaments essentiels.

Ils disent que le cadavre du garçon a été caché et lavé pendant des mois dans la conviction de Léveillé qu’il pourrait un jour revenir sous la forme de Jésus-Christ, qui expliquerait quels gouvernements et institutions privées corrompus doivent être éliminés. Lors du raid de 2018, les autorités ont déclaré avoir saisi des journaux manuscrits, des ordinateurs portables, des téléphones et des vidéos d’entraînement tactique dans l’enceinte.

Les cinq accusés – dont les sœurs Hujrah Wahhaj et Subhanah Wahhaj, ainsi que le mari de Subhanah, Lucas Morton – ont été accusés de complot en vue de commettre une infraction contre les États-Unis, se fournissant mutuellement un soutien matériel en tant que terroristes potentiels au cours d’exercices tactiques dans l’enceinte du Nouveau-Mexique. Morton, Leveille et Siraj Ibn Wahhaj ont également été accusés de complot visant à tuer des membres du gouvernement américain.

Des accusations d’enlèvement ont également été déposées contre quatre accusés, mais pas contre Siraj Ibn Wahhaj en raison de son statut juridique de père du garçon décédé. Siraj Ibn Wahhaj et Morton ont renoncé à leur droit à l’assistance d’un avocat et assureront leur propre défense devant le tribunal.

Les avocats de la défense ont qualifié de spéculatives et d’infondées les théories du FBI sur les activités terroristes dans le complexe d’Amalia. Ils ont également déclaré qu’il n’y avait pas de menaces spécifiques contre le grand public ou les individus et que des informations compromettantes avaient été obtenues auprès des enfants en coopération avec les services de protection de l’enfance.

Le procès a été retardé à plusieurs reprises pendant cinq ans en raison de la pandémie de COVID-19 et des délibérations sur la capacité mentale des accusés.

On ne sait pas exactement comment Léveillé procéderait à l’ouverture du procès. Plus tôt cette année, elle a signé un accord de principe avec les procureurs pour accepter une réduction de peine pour des accusations liées aux armes qui n’a pas été immédiatement autorisée. En mars, Léveillé a fait part de son intention de s’appuyer sur une défense de folie temporaire.

Léveillé est arrivé aux États-Unis en 1998 et y est resté avec un visa et un permis de travail qui ont ensuite expiré et les autorités de l’immigration ont refusé une demande de résidence permanente.

Morgan Lee, Associated Press