La sélection du jury commence pour l’affaire de la peine de mort dans le meurtre de 8

COLUMBUS, Ohio (AP) – Le premier procès dans le cas de huit membres d’une seule famille de l’Ohio abattus il y a plus de six ans est sur le point de commencer après plusieurs retards liés à la pandémie de coronavirus et des négociations avec d’autres accusés.

L’accusé George Wagner IV a été inculpé devant le tribunal du comté de Pike pour le meurtre en 2016 de la famille Rhoden près de Piketon, dans le sud de l’Ohio. Wagner, 30 ans, risque la peine de mort s’il est reconnu coupable. La sélection du jury devait commencer lundi devant le tribunal de comté de Waverly, à environ 105 kilomètres au sud de Columbus, avec des déclarations liminaires la semaine prochaine.

Les autorités affirment que la fusillade de sept adultes et d’un adolescent découle d’un différend concernant la garde d’un enfant que Jake Wagner a eu avec l’une des victimes. Les parents de Wagner et son frère, Jake Wagner, ont également été inculpés.

Jake Wagner a plaidé coupable l’année dernière dans la fusillade, admettant avoir tué cinq des victimes. Son plaidoyer faisait partie d’un accord avec les procureurs qui lui a épargné d’être condamné à mort. La mère de Wagner, Angela Wagner, a également plaidé coupable d’avoir aidé à planifier les meurtres.

John Parker, un avocat représentant George Wagner, a fait valoir que l’accord conclu par Jake Wagner avec les procureurs limite sa capacité à mener un contre-interrogatoire approfondi. Parker a déclaré que Jake Wagner avait déclaré aux procureurs que son frère n’avait tiré sur personne.

Jake Wagner n’est pas en mesure de témoigner honnêtement car il risque la peine de mort s’il ne respecte pas strictement les termes de son accord de plaidoyer, a déclaré Parker.

Le procureur spécial Andrew Wilson a déclaré qu’il n’y avait rien d’inhabituel dans l’accord de plaidoyer de Jake Wagner et a ajouté que son témoignage serait renforcé par d’autres preuves impliquant George Wagner.

Le père de Jake et George, George “Billy” Wagner III, a plaidé non coupable.

La fusillade mortelle sur trois caravanes et un camping-car près de Piketon en avril 2016 a stupéfié les habitants d’une partie de la campagne de l’Ohio et a lancé l’une des enquêtes criminelles les plus approfondies de l’État, qui a conduit à l’arrestation des Wagners plus de deux ans plus tard.

Les Wagners ont passé des mois à planifier les meurtres motivés par un différend sur la garde de la fille que Jake Wagner avait avec Hanna Rhoden, selon les procureurs. Ils ont ciblé certaines des victimes, mais “certaines ont malheureusement été tuées parce qu’elles se trouvaient là”, a déclaré la procureure spéciale Angela Canepa.

La plupart des victimes ont reçu plusieurs balles dans la tête et certaines présentaient des signes d’ecchymoses. Trois jeunes enfants présents sur les lieux sont indemnes.

Les victimes étaient Christopher Rhoden Sr., 40 ans; son ex-femme, Dana Rhoden, 37 ans; leurs trois enfants, Clarence « Frankie » Rhoden, 20 ans, Christopher Jr., 16 ans, et Hanna, 19 ans ; la fiancée de Clarence Rhoden, Hannah Gilley, 20 ans; Le frère de Christopher Rhoden Sr., Kenneth Rhoden, 44 ans; et un cousin, Gary Rhoden, 38 ans.

Les Wagners ont utilisé des armes à feu avec des silencieux artisanaux, leur permettant de tuer leurs victimes pendant leur sommeil, selon les procureurs.

