La sélection du jury commence dans le procès du fondateur de crypto en disgrâce, Sam Bankman-Fried

Le procès pour fraude de Sam Bankman-Fried a débuté mardi avec la sélection du jury, près d’un an après que l’effondrement de sa bourse de crypto-monnaie, aujourd’hui en faillite, ait choqué les marchés et terni sa réputation.

Le juge de district américain Lewis Kaplan a déclaré à un groupe de 50 jurés potentiels réunis dans une salle d’audience au dernier étage d’un palais de justice fédéral du Lower Manhattan qu’il leur poserait des questions pour tenter de constituer un panel de 12 jurés et six suppléants qui pourraient être équitables. tant les procureurs que la défense.

« L’objectif est de sélectionner un jury composé d’individus qui, peu importe ce qu’ils savent ou non sur ces parties ou sur cette affaire, sont disposés et capables de trancher cette affaire d’une manière juste et impartiale pour les deux parties, sur la base uniquement des preuves. « , a déclaré Kaplan.

Les procureurs fédéraux affirment que Bankman-Fried a détourné les clients de FTX depuis sa création en 2019 jusqu’à sa faillite en novembre 2022 afin de soutenir son fonds spéculatif, Alameda Research, d’acheter des propriétés de luxe et de faire don de plus de 100 millions de dollars américains à des candidats politiques américains.

Bankman-Fried a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de fraude et de complot. Il a reconnu une gestion des risques inadéquate mais a nié avoir volé des fonds.

Un croquis d’audience de Bankman-Fried utilisant un ordinateur portable le premier jour de son procès pour fraude suite à l’effondrement de FTX, la bourse de crypto-monnaie en faillite. (Jane Rosenberg/Reuters)

On ne sait pas encore si Bankman-Fried témoignera

Dès le début de la procédure, Kaplan a déclaré en audience publique à l’ancien milliardaire de 31 ans qu’il lui appartiendrait en fin de compte de décider s’il devait témoigner pour sa propre défense et a demandé à Bankman-Fried s’il avait compris.

« Oui », a répondu Bankman-Fried. Il était vêtu d’un costume et d’une cravate rayée, avec ses cheveux bouclés et hirsutes, autrefois emblématiques, coupés en une coupe plus soignée.

Il s’est levé et a souri aux futurs jurés après que Kaplan lui ait demandé de se lever pour qu’ils puissent voir s’ils le connaissaient personnellement.

Pendant près de deux heures d’interrogatoire, Kaplan a excusé 22 jurés qui ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas siéger sur l’affaire, la plupart en raison d’obligations professionnelles ou personnelles. Il a déclaré que la sélection du jury se terminerait probablement d’ici la fin de la journée, ouvrant la voie aux déclarations liminaires de mercredi.

Un juré potentiel a déclaré que la société pour laquelle ils travaillaient, Insight Partners, avait perdu de l’argent grâce à ses investissements dans FTX et Alameda, mais a déclaré qu’elle pouvait trancher l’affaire « sur la base des faits ». Le juré n’a pas été démis de ses fonctions, mais un nouvel interrogatoire est prévu dans l’après-midi.

Insight Partners, une société de capital-risque axée sur la technologie, a investi dans FTX en 2019, selon le fournisseur de données de marché privé PitchBook. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

3 ex-membres du premier cercle pour témoigner

Plus tôt, le procureur Nicolas Roos avait déclaré que les deux parties n’avaient jamais engagé de discussions sur un éventuel accord de plaidoyer et qu’aucune offre de ce type n’avait été faite à Bankman-Fried. Mark Cohen, avocat de Bankman-Fried, a confirmé que c’était exact.

Les avocats de Bankman-Fried ont indiqué dans des documents judiciaires qu’ils envisageaient de faire valoir que le traitement des fonds des clients par FTX était correct et que d’autres chez FTX et Alameda portaient l’essentiel de la responsabilité de leur échec.

Le procès devrait durer jusqu’à six semaines. Il présentera les témoignages de trois anciens membres du cercle restreint de Bankman-Fried qui ont eux-mêmes plaidé coupables d’accusations de fraude et ont accepté de coopérer avec le bureau du procureur américain de Manhattan.

Les avocats de Bankman-Fried ont indiqué qu’ils prévoyaient de contester la crédibilité de ces témoins, parmi lesquels Caroline Ellison, ancienne chef d’Alameda, et Gary Wang et Nishad Singh, anciens dirigeants de FTX, en arguant qu’ils étaient motivés à impliquer leur client pour obtenir une peine inférieure, une pratique courante. stratégie dans les affaires de fraude en col blanc.

Ils ont également jeté les bases de l’argument selon lequel Bankman-Fried croyait que sa bourse était autorisée à investir les dépôts des clients tant que ceux-ci étaient finalement en mesure de retirer leurs fonds et qu’une série de faillites commerciales, et non une fraude délibérée, a laissé la bourse sans assez d’argent pour répondre aux demandes de retrait.

Bankman-Fried est détenu depuis le 11 août, après que le juge a estimé qu’il s’était probablement livré à la subornation de témoins, notamment en partageant les écrits personnels d’Ellison avec un journaliste. Ellison et Bankman-Fried sont d’anciens partenaires amoureux.

Il sera amené au tribunal tôt la plupart du temps pour lui permettre de se préparer avec ses avocats.