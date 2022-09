La sélection de l’équipe espagnole de Luis Enrique reflète les joueurs qui correspondent à son système, pas les grands noms

D’abord vint la plate-forme d’échafaudage. Puis il y a eu l’écran géant. Maintenant, il y a aussi le talkie-walkie. Lorsque les joueurs espagnols se sont présentés à leur QG de Las Rozas cette semaine pour les deux derniers matchs avant la Coupe du monde cet hiver, Luis Enrique les a réunis dans le gymnase et leur a expliqué qu’ils trouveraient quelque chose de différent dans leur kit d’entraînement. À l’arrière du gilet, près de l’endroit où passe le GPS, il avait ajouté un petit haut-parleur, grâce auquel il pouvait leur dire exactement quoi faire.

2 Connexe

« Vous allez entendre la voix du monsieur », les prévint-il. Il a dit qu’il essaierait de ne pas trop crier, mais depuis la plate-forme à côté du terrain d’entraînement, l’entraîneur espagnol leur a parlé : donner des ordres, corriger des erreurs, diriger leur prochain mouvement. Tout contrôler, bien faire les choses.

“Lorsque vous le découvrez pour la première fois, vous imaginez qu’il y aura beaucoup d’informations, qu’il contrôlera le match par radio”, a admis Borja Iglesias. “Mais il le fait très bien et c’est un bon moyen de se rapprocher du joueur. C’est fantastique, utile, et il sait bien s’en servir : c’est clair, concis et ça aide.”

À 29 ans, Iglesias fait partie de l’équipe d’Espagne pour la première fois, mais il était dans l’équipe du Celta B lorsque Luis Enrique était leur premier entraîneur en 2013. La route vers la sélection a été longue – il n’a disputé qu’un seul match de championnat. dans l’équipe première du Celta, en janvier 2015 après le départ de Luis Enrique, il est allé à Saragosse en deuxième division, a rejoint l’Espanyol pendant deux ans et en est à sa quatrième saison au Betis, où il n’a marqué que trois fois lors de sa première saison — mais Luis Enrique dit qu’il le surveille depuis longtemps maintenant. Et Borja a également vu son entraîneur de près.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

La première fois que Luis Enrique a décidé de construire une plate-forme d’échafaudage sur le terrain d’entraînement afin de pouvoir surveiller la session d’un meilleur point de vue, c’était à Vigo, et il a continué à Barcelone. Avec l’Espagne, où il est devenu sélectionneur en 2018, d’autres innovations ont suivi. Si cette plate-forme lui permettait de voir leurs erreurs, il faisait ériger un écran géant sur le côté du terrain pour qu’il puisse montrer leurs erreurs, en direct. Maintenant, agrippant son talkie-walkie, il est dans leurs oreilles, prévenant leurs erreurs. C’est du moins l’espoir.

C’est tout Big Brother – “Papa sortira de derrière vous”, a-t-il dit à ses joueurs – et beaucoup Luis Enrique.

L’Espagne a une pléthore de talents, à la fois jeunes et établis, parmi lesquels Enrique peut choisir. (Photo de David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Il a toujours été différent, innovant et très indépendant (même s’il fait parfois tellement les choses à sa manière que cela suggère qu’il s’agit en partie de ne pas faire les choses à la manière des autres, plus conscient de l’extérieur qu’il n’aime encore moins ; même si son caractère provocateur est plus enjoué que ses détracteurs ne veulent bien l’admettre). Il était comme ça en tant que joueur, allant de Madrid à Barcelone, et il est comme ça en tant que manager. Porté par une farouche détermination et une entière conviction. Celui qu’il demande à ses joueurs de partager.

“Il est essentiellement le même qu’il était [back then]”, dit Iglesias. “Les choses ont changé avec le temps et l’expérience bien sûr, mais il est clairement le même. Il communique une idée très similaire à celle qu’il a toujours eue et de la même manière. Il rend l’équipe très consciente de la façon dont il veut jouer, explique-t-il. Il l’a fait ensuite au Celta. Maintenant, il a plus d’outils à sa disposition. Je ne sais pas si plus de “capacité” est le bon mot, mais il a plus de moyens d’atteindre les joueurs. Je vois une grande similitude avec ce que j’ai vu il y a dix ans.”

“La façon de jouer est claire pour tout le monde. Tout repose sur une idée footballistique claire : nous sommes meilleurs que nos adversaires si nous jouons comme nous le faisons”, a déclaré Luis Enrique. “Si nous jouons long ballon, beaucoup d’équipes vont nous battre.”

Et donc ils jouent à sa manière – “même si cela signifie donner aux fans une crise cardiaque” – et ainsi le message est transmis à plusieurs reprises, en paroles et en actes : via un grand écran et de petits haut-parleurs. La philosophie n’est pas entièrement inflexible mais elle peut en avoir envie et tant qu’elle est tenue, elle est tenue fermement. Il est exprimé directement, sans broncher, sans compromis, et expliqué pleinement, directement. C’est non négociable.

Écoutez-le parler – lors de sa première conférence de presse de cette rencontre, il était là pendant près d’une heure – et c’est fascinant. Même si vous n’êtes toujours pas d’accord avec certaines de ses décisions, les choses se mettent en place et tout a du sens. À ses conditions, du moins. Et c’est toujours à ses conditions.

Le premier jour où Luis Enrique a pris la relève, il a fait une déclaration d’intention : il était le leader. Cette semaine, il a dit “Si tu viens faire ce que nous voulons, tu reviendras, si tu ne le fais pas…”

La sélection de l’équipe d’Espagne d’Enrique pourrait laisser certains se gratter la tête. Pablo Morano/Mo Media/Getty Images

Pour Luis Enrique, la sélection n’est pas une récompense, c’est une équipe. Et il ne s’agit pas des clubs, il s’agit du pays, sous sa direction. “Je regarde les conférences de presse d’autres entraîneurs internationaux et je ressens de l’empathie pour eux parce que je vois qu’il leur arrive les mêmes choses que moi : on leur pose toujours des questions sur les joueurs qui n’ont pas été choisis”, a-t-il déclaré.

“C’est très difficile de plaire à tout le monde. Je comprends cela. C’est normal que les fans d’une certaine équipe disent ‘hey, ce gars devrait y aller.’ Quand j’étais enfant, je le faisais aussi : je m’énervais quand [Sporting Gijon players] Eloy et Ablanedo n’y sont pas allés. ‘Allez, mec, comment peux-tu ne pas prendre ces gars-là alors qu’ils sont les meilleurs ?'”

Comment? Parce qu’ils pourraient ne pas être une équipe. C’est pourquoi si les choix de Luis Enrique n’ont pas de sens pour certains – et il y a eu de nombreux choix apparemment de gauche, beaucoup qui pourraient être remis en question – ils ont du sens pour lui, l’homme qui s’intéresse davantage à le côté que tout autre, l’homme de l’analyse, l’homme qui donne le cadre dans lequel tout cela doit s’inscrire.

Il y a un élément de football, et un élément de groupe aussi, une question d’autorité : il importe, par exemple, qu’il ait estimé que Sergio Ramos n’était pas tout à fait honnête sur sa condition physique la dernière fois qu’il a rejoint l’équipe. Bien que vous ne puissiez jamais vraiment savoir ce qui aurait pu se passer avec ceux qui ne sont pas venus, vous pouvez juger ce qui s’est passé avec ceux qui sont venus. Une fois qu’ils sont avec lui, identifiés comme ceux qui peuvent être façonnés à une idée, c’est le lieu pour le séduire, l’opportunité de faire partie de ce groupe. C’est ici que la démarche est forée en eux, qu’il faut la suivre et sinon, vous ne revenez pas, peu importe ce que vous faites à l’extérieur ou presque. Vous ne gagnez pas votre place là-bas, vous gagnez votre place ici.

jouer 1:12 Gemma Soler s’exprime après que Gavi soit devenue la plus jeune buteuse espagnole de l’histoire lors de son match nul 2-2 contre la République tchèque.

“Avec le choix entre ce qu’ils ont fait pour leurs clubs et ce qu’ils ont fait pour moi, je choisirai toujours ce qu’ils ont fait pour moi”, déclare l’entraîneur. Et certains des appels les plus importants et les plus critiqués ont également été confirmés avec le temps : Dani Olmo, Pedri, Gavi, peut-être même Eric Garcia maintenant.

L’exemple évident est Iago Aspas, la meilleure façon d’expliquer son approche, notamment parce que c’est la décision qui semble la plus difficile à expliquer. Aspas est le meilleur attaquant espagnol du moment et ce depuis très longtemps. Ne pas le prendre semble parfois franchement absurde. Il mérite de jouer pour l’Espagne. Regardez-le chaque semaine avec Celta et il est presque impossible de comprendre qu’il ne reçoive pas l’appel. Mais, alors, mérite ? Il ne s’agit pas de mériter.

Prenez cette réponse de Luis Enrique – qui, il faut l’ajouter, ne concernait pas explicitement Aspas mais semble en quelque sorte l’être et s’applique au moins à lui comme à tout le monde:

“Quand les journalistes regardent un joueur qui se démarque vraiment à un moment donné, ils le font dans le contexte de son club”, a déclaré l’entraîneur espagnol. “Mais dans le contexte de son club, ce joueur est le numéro un et tout le monde joue pour lui. Il marque tous les buts, il ne défend pas. Le contexte de l’équipe nationale est très différent. Ici, l’équipe ne joue pas pour un joueur; nous jouons tous les uns pour les autres. Nous attaquons tous, nous défendons tous. J’ai eu beaucoup de ces joueurs que les médias exigent, et ils sont venus ici et ce qui s’est passé est arrivé.”

“Une équipe n’est pas simplement composée des onze meilleurs joueurs de la Liga. Ce n’est pas seulement : choisissez le gars qui marque tous les buts. Vous recherchez une chorégraphie chorale. Ce que je veux, c’est une équipe qui va pour le jeu de la première minute, quel que soit le score : on ne tombe pas en profondeur, on prend toujours des risques, on presse haut. Quand on doit défendre, on veut récupérer le ballon le plus vite possible. C’est comme ça qu’on a toujours joué depuis que je suis ici, toujours. C’est ce que je veux que l’équipe fasse et je recherche les joueurs qui interprètent le mieux notre idée de jouer.”

C’est une idée non négociable, et incontournable aussi – juste là, dans leur oreille, la voix de son maître poursuivant les joueurs à travers le terrain.