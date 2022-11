La sélection de l’équipe du Ghana pour la Coupe du monde fait polémique

L’équipe du Ghana pour la Coupe du monde 2022 provoque une agitation parmi les fans et les médias.

Les pouvoirs en place

Il y a toujours une croyance que les puissances extérieures ont leur mot à dire dans l’équipe. Par exemple, le gouvernement, les agents et la FA du Ghana influencent les décisions de l’équipe de l’entraîneur pour les grandes compétitions. Par conséquent, certains joueurs refusent les convocations. Ils considèrent que le processus de sélection de l’équipe est injuste. Prenons l’exemple du milieu de terrain de la Fiorentina, Alfred Duncan.

Après l’annonce de l’équipe, l’entraîneur-chef Otto Addo a assuré à la presse qu’il était en mesure de sélectionner son équipe sans influence extérieure.

“Merci au président de la GFA [Kurt Okraku] pour m’avoir permis de faire mon travail. Pour moi, c’est la chose la plus importante. Pour pouvoir prendre des décisions moi-même, bien sûr aux côtés de l’équipe technique.

La semaine dernière, des rapports indiquent que le joueur de Crystal Palace, Jeffrey Schlupp, ne fait pas partie de la dernière équipe de 26 joueurs. Son agent va sur les réseaux sociaux et fustige la FA du Ghana pour sa corruption. Bien qu’il n’y ait aucune preuve de comportement douteux derrière les décisions, certains des choix sont en effet discutables.

La sélection de l’équipe du Ghana pour la Coupe du monde soulève des questions

Malheureusement, la première option d’Addo au poste de gardien, Joe Wollacott, manquera la Coupe du monde en raison d’une blessure au doigt. Le bénéficiaire de cette situation est Ibrahim Danlad, 19 ans, qui joue pour les champions en titre de la Premier League ghanéenne, Asante Kotoko. Beaucoup présument Danlad comme le futur n ° 1 de la nation. L’expérience d’être à une Coupe du monde peut potentiellement accélérer son développement. Cependant, la plupart ne s’attendent pas à ce que Danlad joue.

L’ajout de l’arrière gauche Baba Abdul Rahman soulève instantanément les antennes. Rahman est peut-être un joueur de Chelsea, mais il a passé chaque saison en prêt depuis qu’il a rejoint les Blues en 2016. Actuellement, le joueur de 28 ans est à Reading. Malgré des performances décevantes dans le championnat, il gagne des convocations en équipe nationale.

Le milieu de terrain défensif du RCD Mallorca Baba Iddrisu est un joueur clé pour le Ghana puisqu’il débute principalement dans un double pivot avec le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey. Il a reçu un coup lors du dernier match de son club avant la trêve internationale. Il devrait récupérer d’ici la semaine prochaine. Le milieu de terrain/ailier du SC Freiberg Daniel-Kofi Kyereh est dans une situation similaire alors qu’il se remet d’un récent coup. Cependant, Iddrisu n’a pas été sélectionné. Kyereh a.

Autres rebuffades

En dehors de Schlupp et Iddrisu, les plus gros rebuffades sont l’ailier gantois Joseph Paintsil et l’attaquant de Hambourg Ransford-Yeboah Königsdörffer. Paintsil a inscrit six buts et délivré six passes décisives en 14 matches de première division belge. Königsdörffer a cinq buts en 2. Bundesliga et est un dribbleur nerveux en plus d’être un tireur précis. Au lieu de cela, Abdul Fatawu Issahaku, qui joue principalement dans l’équipe B du Sporting Lisbon, et l’ailier de Hearts of Oak Daniel Afriyie sont choisis.

Le Ghana est considéré comme la pire équipe de la compétition selon le classement de la FIFA. Être dans le groupe de la mort avec le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud n’aide pas non plus les chances. Pour l’instant, la sélection de l’équipe n’inspire pas de surprise mais tout est possible.

