La seiche a des instincts de prise de décision et de contrôle des urgences similaires à ceux de la plupart des primates, selon l’étude

Lorsqu’on parle d’émotions et de capacités de décision dans le règne animal, on se tourne généralement d’abord vers les mammifères comme les primates (chimpanzé, singe, humains, etc.) mais rarement vers les poissons. Cependant, une étude récente suggère que la seiche peut avoir un pouvoir de contrôle similaire à celui des corbeaux ou des perroquets ou des primates. Ils peuvent contrôler leurs envies et peuvent ressentir la gratification des récompenses. L’expérience a été conçue autour de la récompense alimentaire, et ceux qui ont le plus de patience obtiendraient les meilleures récompenses. L’étude, publiée dans le Actes de la Royal Society, était dirigée par le Dr Alexandra Schnell du Département de psychologie de l’Université de Cambridge.

Son équipe a soumis la seiche à ce qu’on appelle un «test de guimauve». Dans ce test, le participant peut soit obtenir de la nourriture tout de suite, soit demander une option plus attrayante, comme une guimauve, plus tard. Dans le cas de la seiche, leurs options étaient un morceau de crevette royale ou une crevette graminée vivante (étant l’option la plus attrayante).

Les seiches pouvaient choisir une ferraille immédiate, mais si elles choisissaient des crevettes vivantes, elles seraient fournies après un certain temps. Ils ont découvert que le plus impatient du lot avait attendu 50 secondes avant que les crevettes graminées vivantes ne leur soient relâchées. Alors que ceux qui ont une maîtrise de soi plus évoluée pourraient attendre plus de deux minutes. Schnell a déclaré qu’un tel comportement est comparable à celui des animaux avec un cerveau plus gros. L’université de Cambridge, co-auteur de l’étude, a qualifié ce comportement de «assez sophistiqué».

Il s’agit du tout premier test de guimauve réalisé sur un non-primate, selon Schnell. La seiche a toujours été un objet de fascination parmi les biologistes en raison de leurs capacités de changement de couleur. Mais avec cette nouvelle recherche, même les experts en comportement et les psychologues pourraient s’intéresser à l’espèce.

Dans cette même expérience, ils ont également exploré les capacités d’apprentissage du poisson. Tout d’abord, ils mettent un marqueur noir et un marqueur gris – l’un associé à la récompense. Après quelques tours, ils ont changé de couleur et ont observé que le poisson avait rapidement développé une nouvelle compréhension de la couleur qui signifiait une récompense.