La sécurité sociale pourrait offrir le plus grand ajustement au coût de la vie en 40 ans

Les retraités qui sont confrontés à des prix plus élevés en raison d’une inflation record pourraient recevoir de bonnes nouvelles cette semaine lorsque la Social Security Administration annoncera l’ajustement au coût de la vie pour 2023.

La hausse des avantages devrait être annoncée jeudi avec les nouvelles données de l’indice des prix à la consommation pour le mois de septembre.

La Senior Citizens League, un groupe de seniors non partisan, a estimé le mois dernier que le COLA pourrait être de 8,7% l’année prochaine. Cela en ferait la plus forte augmentation depuis des décennies, dépassant l’ajustement annuel de 5,9% du coût de la vie de cette année, qui était le plus important depuis environ 40 ans.

“Ce ne sont que des estimations”, ce qui signifie que le changement officiel pour 2023 pourrait être supérieur ou inférieur, a déclaré Mary Johnson, analyste des politiques de sécurité sociale et d’assurance-maladie à la Senior Citizens League.

Le groupe a estimé comment le COLA se formera chaque mois à mesure que de nouvelles données sur l’IPC seront publiées.

L’estimation des ligues des seniors a indiqué une augmentation de 10,5% des prestations l’année prochaine sur la base des données de juin. Cependant, l’estimation est tombée à 9,6% le mois suivant et 8,7 % sur la base des données d’août les plus récentes.

Les estimations sont basées sur un sous-ensemble des données de l’IPC connu sous le nom d’indice des prix à la consommation pour les salariés et les employés de bureau urbains, ou IPC-W. La Social Security Administration utilise cette mesure pour déterminer le COLA chaque année.

Le COLA annuel s’applique aux prestations de sécurité sociale et de revenu de sécurité supplémentaire. L’administration de la sécurité sociale détermine l’ajustement annuel en calculant la variation en pourcentage de l’IPC-W entre le troisième trimestre de l’année précédente et le troisième trimestre de l’année en cours.