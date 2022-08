La sécurité sociale pourrait être une «question prioritaire» lors des élections de novembre

À l’approche des élections de mi-mandat de novembre, les dirigeants des deux côtés de l’allée échangent des barbes sur un programme clé qui affecte des millions d’Américains : la sécurité sociale.

Au cours du week-end, le président Joe Biden a appelé certains législateurs sur Twitter, dont les sénateurs républicains Rick Scott de Floride et Ron Johnson du Wisconsin, au sujet de leurs plans pour le programme.

Scott “veut obliger le Congrès à voter sur l’avenir de la sécurité sociale tous les 5 ans”, a déclaré Biden tweeté. Pendant ce temps, Johnson “veut que la sécurité sociale et l’assurance-maladie soient sur le billot chaque année”, a déclaré le président dans un tweet séparé.

“Si le Congrès n’est pas obligé de le réparer, la sécurité sociale fera faillite en 2035. Vous avez parfaitement raison, j’ai un plan pour m’assurer que cela ne se produise pas”, Scott a tweeté en réponse.

Pendant ce temps, l’équipe de Johnson a rejeté les affirmations du président selon lesquelles il tentait d’affaiblir le programme.

“Le tweet du président Biden est faux”, a déclaré Alexa Henning, porte-parole de Johnson. “Le sénateur essaie de sauver ces programmes, pas de les mettre sur le billot.”

La sécurité sociale peut verser des prestations complètes pendant 13 ans, date à laquelle 80% des prestations seront payables, selon les dernières projections des administrateurs du programme.

Plus de 65 millions d’Américains comptent actuellement sur les chèques mensuels de la sécurité sociale, y compris les retraités, les conjoints, les veuves et les veufs, les enfants et les travailleurs handicapés.