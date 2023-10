Si vous êtes un travailleur qui espère éventuellement être admissible à des prestations de retraite, ou si vous travaillez et recevez également des prestations de retraite, voici ce que vous devez savoir.

Les 6,2 % restants sont destinés à la sécurité sociale et ne s’appliquent qu’au maximum imposable, soit 168 600 $ pour l’année prochaine.

Ces 7,65 % comprennent 1,45 % qui va à Medicare et qui s’applique à tous les revenus. Les salariés aux revenus plus élevés peuvent payer 0,9 % supplémentaires.

Les travailleurs paient une taxe de 7,65 % sur leurs chèques de paie pour Medicare et la sécurité sociale, également connue sous le nom de FICA, qui signifie Loi fédérale sur les cotisations d’assurance. Les travailleurs indépendants paient 15,3 % pour couvrir à la fois les cotisations des travailleurs et des employeurs.

Généralement, il faut au moins 10 ans de travail, soit 40 crédits, pour être admissible. Vous pouvez gagner jusqu’à quatre crédits par an.

Par exemple, si vous atteignez l’âge de la retraite à taux plein en juillet, vous pouvez gagner environ 10 000 dollars par mois avant votre anniversaire et ne pas être soumis au test de revenus si vous commencez à bénéficier des prestations le 1er janvier, a déclaré Elsasser.

Le nouveau seuil plus élevé – près de 60 000 $ – pour l’année où vous atteignez l’âge de la retraite à taux plein présente également une opportunité, a-t-il déclaré.

Selon Elsasser, le critère des revenus est un facteur important à prendre en compte pour décider de demander ou non des prestations de retraite anticipées.

Ce salarié à faible revenu pourra peut-être continuer à travailler et percevoir l’intégralité de ses prestations de sécurité sociale sans encourir de pénalité, a-t-il déclaré.

« Cela vaut la peine de vérifier le seuil pour le revenu le plus faible dans une famille mariée. [two-earner] ménage », a déclaré Joe Elsasser, planificateur financier agréé et président de Covisum, un fournisseur de logiciels de réclamation de sécurité sociale.

Si vous continuez également à travailler, vous pourriez être soumis à ce que l’on appelle le test de revenus de retraite si vous gagnez plus d’un certain seuil.

Si vous demandez la sécurité sociale entre 62 ans et l’âge de la retraite à taux plein, vos prestations seront réduites pour début anticipé.

Les revenus des prestations de sécurité sociale peuvent être soumis à des impôts fédéraux.

Le taux d’imposition de ces revenus est basé sur votre revenu combiné. Ceci est calculé en ajoutant la moitié de vos prestations à votre revenu brut ajusté et aux intérêts non imposables.

Vous pouvez payer des impôts jusqu’à 50 % de vos prestations si votre revenu combiné se situe entre 25 000 $ et 34 000 $ pour les particuliers déclarants, ou entre 32 000 $ et 44 000 $ pour les couples mariés et déclarant conjointement.

Jusqu’à 85 % de vos prestations peuvent être imposables si votre revenu individuel combiné est supérieur à 34 000 $ et que vous produisez une déclaration individuelle, ou si vous êtes marié avec plus de 44 000 $.