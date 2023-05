La sécurité sociale pour les plus âgés et les plus pauvres pourrait être menacée en cas de défaut de paiement

Alors que le président Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy, R-Californie, continuent de négocier avant la date limite du plafond de la dette en juin, les experts avertissent que les chèques de sécurité sociale pourraient être menacés en cas de défaut.

Sur la base du calendrier de paiement de ces paiements mensuels, les bénéficiaires les plus âgés et les plus pauvres pourraient être les premiers à voir leurs paiements affectés, selon Kathleen Romig, directrice de la sécurité sociale et de la politique d’invalidité au Center on Budget and Policy Priorities.

« Ce serait dévastateur pour ces personnes, car elles comptent tellement sur leurs prestations », a déclaré Romig.

Si les législateurs ne parviennent pas à un accord, les États-Unis pourraient faire défaut sur leur dette dès le 1er juin, selon la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Cela, à son tour, interférerait avec les prestations de sécurité sociale qui devraient sortir la première semaine de juin, a déclaré Romig.

Les bénéficiaires devant recevoir des paiements cette semaine comprennent ceux qui ont commencé à recevoir la sécurité sociale avant mai 1997 et qui sont âgés de 88 ans ou plus, a noté Romig.

En outre, des prestations de revenu de sécurité supplémentaire sont versées cette semaine-là pour ceux qui reçoivent des prestations soit exclusivement par le biais de ce programme, soit en combinaison avec la sécurité sociale. Le revenu de sécurité supplémentaire, ou SSI, fournit des chèques mensuels aux adultes et aux enfants handicapés ou aveugles, ainsi qu’aux personnes de 65 ans et plus ayant des ressources financières limitées. Pour bénéficier du SSI, les bénéficiaires doivent généralement avoir des revenus et des ressources inférieurs à certains seuils.

Étant donné que les bénéficiaires du SSI sont confrontés à une limite d’actifs de 2 000 $, y compris toutes leurs ressources financières, ils n’ont pas de coussin sur lequel se rabattre s’ils ne reçoivent pas leurs chèques, a noté Romig.

« Ils sont les plus immédiatement à risque dans un scénario par défaut », a déclaré Romig. « Ils n’ont vraiment pas de solution de repli. »