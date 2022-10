La sécurité sociale peut être une question consensuelle pour un groupe clé d’électrices

Un électeur aux élections primaires entre dans un bureau de vote de Tampa, en Floride, le 23 août 2022. Octavio Jones | Getty Images

La plupart des femmes âgées de 50 ans et plus prévoient de voter aux élections de mi-mandat de novembre, mais la moitié d’entre elles n’ont pas décidé pour quels candidats elles voteront, selon un nouveau sondage de l’AARP. Une question clé sur laquelle ils sont d’accord est la protection de la sécurité sociale, a révélé l’enquête nationale auprès de 800 électrices âgées de 50 ans et plus. Les électrices conviennent pour la plupart qu’elles veulent que les réductions de prestations soient évitées. Les trois quarts des répondants disent qu’une telle décision les aiderait personnellement. L’enquête nationale a été menée par téléphone et en ligne entre le 6 et le 13 septembre. En savoir plus sur les finances personnelles :

Biden s’engage à “protéger” la sécurité sociale dans l’avenir incertain du programme

Un projet de loi bipartite vise à corriger une coûteuse erreur d’inscription à Medicare

Il pourrait y avoir un ajustement record du coût de la vie de la sécurité sociale en 2023 “Vous voyez rarement ce genre de lien personnel entre un débat politique et un problème”, a déclaré la sondeuse démocrate Celinda Lake, fondatrice et présidente de Lake Research Partners, lors d’une webdiffusion mardi organisée par l’AARP. Alors que 64 % des femmes âgées de 50 à 64 ans ont indiqué que la protection de la sécurité sociale les aiderait beaucoup, 84 % des femmes de plus de 65 ans ont dit la même chose. “Vous ne voyez tout simplement pas des chiffres comme ça”, a déclaré Lake.

Les femmes âgées sont un puissant groupe démographique de vote

Les femmes âgées de 50 ans et plus représentent une puissante cohorte d’environ 63 millions d’électeurs, selon l’AARP. Ils ont tendance à avoir un taux de participation élevé aux élections – représentant, par exemple, 30% des suffrages exprimés en 2020 tout en ne représentant que 25% de la population en âge de voter, a noté Nancy LeaMond, responsable du plaidoyer et de l’engagement à l’AARP. La sécurité sociale est devenue un point focal clé pour certains dirigeants politiques dans une tentative de prendre le dessus avant les concours de novembre. Le président Joe Biden a critiqué les plans républicains pour le programme lors d’un événement à la Maison Blanche la semaine dernière, tandis que les républicains ont rapidement rejeté les critiques selon lesquelles ils étaient prêts à tuer le programme. Les sens. Rick Scott, R-Fla., Et Ron Johnson, R-Wisc., ont appelé à revoir la sécurité sociale et l’assurance-maladie tous les cinq ans et chaque année, respectivement.

Les démocrates, en revanche, ont largement appelé à la préservation des avantages actuels du programme, et même à la mise en œuvre de généreuses augmentations. Lake a déclaré qu’elle pensait que les démocrates n’avaient pas été assez forts avec leurs messages sur le programme. “J’espère que vous verrez un certain nombre de démocrates se tourner vers cette question au cours des cinq semaines restantes de la campagne”, a déclaré Lake. Les femmes âgées de 50 à 64 ans, en particulier, sont “complètement effrayées” que la sécurité sociale ne soit pas suffisamment là lorsqu’elles prendront leur retraite, selon Lake. “C’est une énorme distinction”, a-t-elle déclaré. “C’est un énorme problème.”

La plupart des femmes envisagent de percevoir la sécurité sociale

La sécurité sociale reste la principale source de revenu attendue à la retraite pour les travailleuses, selon rapport récent de l’Institut de recherche sur les avantages sociaux des employés. Cette recherche a révélé que 9 femmes mariées et divorcées sur 10 et 8 travailleuses célibataires sur 10 qui envisagent de prendre leur retraite s’attendent à percevoir des chèques de sécurité sociale. Mais la richesse a diminué pour les femmes et les hommes à l’approche de la retraite, selon le Centre de recherche sur la retraite au Boston College. À mesure que l’âge de la retraite à taux plein de la sécurité sociale augmente – jusqu’à 67 ans pour les personnes nées en 1960 ou plus tard – les demandeurs peuvent voir leurs prestations réduites. De plus, beaucoup ont moins d’actifs de retraite en raison de la Grande Récession.

La dernière enquête de l’AARP auprès des femmes de 50 ans et plus fait suite à des recherches du début de cette année qui ont révélé que cette cohorte était centrée sur l’inflation et l’économie de la table de cuisine. Ces préoccupations sont toujours importantes dans l’esprit de ces électeurs, la moitié d’entre eux indiquant que l’économie ne fonctionne pas pour eux. De plus, 66 % des femmes âgées de 50 ans et plus déclarent réduire leurs achats non essentiels, 41 % déclarent avoir réduit leurs achats essentiels et 40 % économisent moins car le coût de la vie a augmenté. Les actions qui les aideraient le plus, selon l’enquête, seraient de réduire le coût de la nourriture, de l’essence ou des soins de santé, ainsi que d’étendre l’assurance-maladie pour couvrir les soins dentaires et la vision.

Les opinions divergent lorsque les choses deviennent politiques