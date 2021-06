La sécurité sociale peut envoyer plus de relevés annuels par la poste en vertu d’un nouveau projet de loi

Un nouveau projet de loi bipartite proposé au Congrès exigerait que la Social Security Administration envoie à nouveau des relevés annuels à toutes les personnes âgées de 25 ans et plus qui ont cotisé au système.

Le projet de loi, intitulé Know Your Social Security Act, a été proposé jeudi par les républicains et les démocrates à la Chambre et au Sénat. Ils comprennent les représentants John Larson, D-Conn., et Vern Buchanan, R-Fla., ainsi que les sens. Ron Wyden, D-Ore., et Bill Cassidy, R-La.

Depuis 2011, l’Administration de la sécurité sociale n’envoie que de manière limitée des relevés papier. Ceux qui reçoivent toujours des relevés papier annuels postés comprennent les personnes âgées de 60 ans et plus qui ne perçoivent pas d’allocations et qui n’ont pas souscrit à un compte en ligne Ma Sécurité sociale.

Plus de Personal Finance :

Comment les retraités disent que les prestations de sécurité sociale devraient changer

Pourquoi le COLA de la sécurité sociale pour 2022 pourrait être plus élevé

401(k)s perdus et retraites : comment les législateurs veulent résoudre le problème

La proposition demande que la Social Security Administration envoie des relevés annuels par courrier à tous les travailleurs âgés de 25 ans et plus qui cotisent au système mais ne perçoivent pas encore de prestations.

En recevant ces déclarations, les travailleurs pourront voir combien ils contribuent à la sécurité sociale et à l’assurance-maladie, ainsi que combien d’argent ils sont éligibles pour recevoir des prestations d’invalidité, de retraite et de survivant.

La réception des relevés annuels aidera les travailleurs à s’assurer que leur relevé de revenus auprès de l’agence gouvernementale est exact. Cela les aidera également à planifier leur retraite, a noté Larson.