La sécurité sociale n’est pas en faillite. Ce que nous savons des avantages futurs

Une bosse d’un an représente un petit changement pour un énorme programme qu’Alicia Munnell, directrice du Center for Retirement Research du Boston College, compare à un grand paquebot. Et le temps presse pour que le Congrès prenne des mesures pour inverser la direction dans laquelle il se dirige actuellement.

Mais même avec une nouvelle date d’épuisement de 2035 – un an plus tard que prévu l’année dernière – le programme fait toujours face à un déficit de 75 ans.

De plus, les gens vivent plus longtemps. Pris ensemble, cela a contribué au déficit de 75 ans du programme.

Un changement important dans le rapport des administrateurs de cette année a été les projections pour le fonds d’assurance invalidité de la sécurité sociale, qui ne devrait plus être épuisé d’ici 75 ans. En revanche, le rapport des administrateurs de l’année dernière prévoyait une date d’épuisement de 2057 pour ce fonds.

Le nombre de participants au programme d’invalidité a grimpé en flèche au cours des 35 dernières années en raison d’une combinaison de facteurs. La législation adoptée en 1984 a rendu ces prestations plus accessibles en élargissant la définition du handicap et en donnant aux demandeurs et aux prestataires de soins plus d’influence sur le processus de décision. La génération des baby-boomers et les femmes ont par la suite eu des taux d’incidence plus élevés à la suite de ces changements.

Cependant, moins de personnes reçoivent des prestations d’invalidité aujourd’hui qu’en 2014.

Cela peut être dû à plusieurs facteurs, selon le Center for Retirement Research, notamment l’expansion économique de la Grande Récession, un accès plus facile aux soins médicaux après la loi sur les soins abordables, un passage à des emplois moins physiques et la fermeture de certains services de sécurité sociale. bureaux de terrain.