La sécurité sociale existera-t-elle lorsque je prendrai ma retraite ? Réponses à vos principales questions sur la sécurité sociale

La sécurité sociale a été un sujet brûlant dans l’actualité ces derniers temps.

Récemment, un augmentation significative du coût de la vie aux avantages a été annoncé pour aider à compenser le péage forte inflation prend le portefeuille de nombreux aînés. Pourtant, les experts mettent en garde contre cette augmentation des avantages peut ne pas suffire.

“C’est une bataille idéologique qui dure depuis 85 ans”, déclare William Arnone, PDG de la Académie nationale de la prévoyance sociale, une organisation non partisane qui vise à éduquer le public sur les avantages de la sécurité sociale.

Tout comme les autres employés américains, je cotise consciencieusement à la sécurité sociale depuis mon premier concert au lycée (j’étais hôtesse dans un restaurant sur le thème des années 1950). Je suis sûr que je parle au nom de ma génération quand je dis que si le gouvernement décide de nous priver de nos chèques de paie mensuels à la retraite, attention, Oncle Sam. Vous nous trouverez en train de manifester dans les rues, brandissant nos cannes.

J’ai récemment demandé à mes abonnés Instagram de me poser leurs questions connexes et j’ai constaté qu’il y avait beaucoup de confusion concernant le sort de l’un des rares programmes d’assurance sociale dans ce pays. Je décomposerai certaines de leurs questions ci-dessous, puis offrirai un aperçu de ce que chaque génération pourrait attendre de la sécurité sociale à l’avenir.

Pourquoi la sécurité sociale est-elle importante ?

Le Congrès a adopté la loi sur la sécurité sociale en 1935 pendant la Grande Dépression. Financé par les cotisations salariales des contribuables, le programme a été mis en place pour répondre aux besoins financiers de la population vieillissante et de certains Américains défavorisés.

Il y a beaucoup d’idées fausses autour de la sécurité sociale, y compris qu’il s’agit d’une sorte de bien-être, a expliqué Arnone. Mais en fait, c’est une assurance que les Américains paient. Aujourd’hui, 1 ménage sur 4 reçoit au moins 90% de leur revenu familial de la Sécurité Sociale. Outre les retraités, la sécurité sociale verse également des prestations aux travailleurs handicapés et à certains membres de la famille des travailleurs décédés.

Le chèque médian de la sécurité sociale est de 1 600 $ par mois. Cela ne résoudra pas tous nos besoins financiers, mais nous aurons besoin de tout le soutien possible pour nous permettre de prendre notre retraite.

La sécurité sociale va-t-elle disparaître ?

L’administration de la sécurité sociale affirme que le fonds a simplement assez de réserve payer les retraités pour les 13 prochaines années. Après cela, nos impôts n’offriront qu’environ les trois quarts des prestations prévues. L’administration Biden a proposé un plan pour baisser le coût de la vie des seniors, y compris en préservant la sécurité sociale, mais il ne faut pas retenir notre souffle.

Alors que 74% des américains disent que la sécurité sociale devrait rester intacte, 83% doutent que le programme survive pleinement au moment de leur retraite, selon le Pew Research Center. Ce scepticisme n’est pas sans fondement. Arnone m’a dit que parce qu’il n’y a pas de protection constitutionnelle, la sécurité sociale est assez fragile. “Le Congrès donne et le Congrès peut le reprendre”, a-t-il déclaré.

Nous ne pouvons pas nous empêcher d’être inquiets à ce sujet, surtout lorsqu’un récent sondage indique que les adultes américains pensent qu’un “retraite confortable” signifie maintenant avoir 1,25 million de dollars en banque, et alors que l’épargne-retraite moyenne a chuté de 11 % au cours de la dernière année seulement.

Si vous prenez une retraite anticipée, qu’advient-il de vos prestations de sécurité sociale ?

Un auditeur a voulu savoir si travailler moins de 30 ans serait préjudiciable à ses revenus de sécurité sociale. La réponse courte est : peut-être. Le montant que vous gagnez au cours de vos 35 années les plus rémunérées joue un rôle essentiel dans le montant de votre chèque de paie de la sécurité sociale. Si vous avez travaillé moins de 35 ans parce que vous avez pris une retraite anticipée et que vous n’avez pas gagné d’argent ou que vous avez pris quelques années de congé pour vous occuper d’un membre de votre famille, ces années totalisent 0 $ et peuvent faire baisser vos revenus moyens de sécurité sociale. Gardez cela à l’esprit lorsque vous envisagez de vous absenter du travail.

Les baby-boomers bénéficieront-ils de la sécurité sociale ?

Les retraités actuels ont probablement le moins à s’inquiéter lorsqu’il s’agit de recevoir la sécurité sociale. Les personnes âgées sont également dues à recevoir une augmentation de salaire en janvier, grâce à un ajustement au coût de la vie, augmentant les paiements de 8,7 %. Pour le bénéficiaire moyen, cela représente 146 $ de plus pour un total de 1 827 $ par chèque mensuel. Cela signifie, espérons-le, que vos dollars de sécurité sociale peuvent conserver leur pouvoir d’achat contre des prix gonflés sur tout, de la nourriture à l’essence et aux voyages. Les bénéficiaires doivent s’informer de leurs taux de prestations spécifiques par courrier en décembre. Vous pouvez également vérifier votre nouveau total sur le Site de la Sécurité Sociale.

Si vous n’avez pas encore atteint l’âge de la retraite, mais que ce jour approche, sachez que si vous attendez jusqu’à 70 ans pour bénéficier de la Sécurité Sociale, votre prestation bondit d’environ 8 % par an au-delà de l’âge de la retraite à taux plein. (La retraite complète est de 67 ans pour toute personne née en 1960 ou après.)

Voici la répartition du montant maximum d’argent que vous pourriez obtenir mensuel en 2022 :

Percevoir la sécurité sociale à 62 ans : 2 364 $

Collecte de la sécurité sociale à 67 ans ou à l’âge de la retraite à taux plein : 3 345 $

Percevoir la sécurité sociale à 70 ans : 4 194 $

La génération X et la génération Y devraient-elles s’inquiéter des prestations de sécurité sociale ?

Voici quelques conseils pour mes amis de la génération X nés entre 1965 et 1980, ainsi que pour les milléniaux nés entre 1981 et 1996 : il y a de fortes chances que la sécurité sociale subisse des modifications au cours de la prochaine décennie, donc même si nous recevons la prestation, le montant peut être réduit, ou nous ne pourrons peut-être pas commencer à collecter avant un âge plus avancé, selon Arnone.

Si la sécurité sociale est toujours là, elle ne répondra peut-être pas entièrement à mes besoins à la retraite (bonjour, les frais médicaux non remboursés !). Mais ce n’est pas non plus un petit changement. j’ai couru ça calcul rapide en ligne et j’ai appris qu’en ce moment, mon mari et moi sommes sur la bonne voie pour percevoir plus de 3 000 $ par mois à l’âge de la retraite à taux plein. Sachant cela, nous sommes un peu moins stressés d’investir chaque centime de rechange sur le marché boursier. Cela nous a également encouragés à continuer à travailler pour maximiser notre potentiel de sécurité sociale – et avoir les revenus à investir par nous-mêmes.

Plus vous gagnez maintenant, plus vous paierez d’impôts et plus votre chèque de paie de la sécurité sociale sera élevé. Néanmoins, visez à investir au moins 10% à 15% de vos chèques de paie chaque année dans un plan de retraite comme un 401(k) par le travail et/ou un Compte Retraite Individuel. De cette façon, peu importe ce qui arrive à la sécurité sociale, vous aurez un rembourrage supplémentaire.

Y a-t-il un espoir que la génération Z obtienne des prestations de sécurité sociale ?

Une grande partie de mon public s’inquiète que la sécurité sociale suive le chemin de Blockbuster et devienne simplement une relique de la vie de grand-mère. J’espère que non. Les générations futures pourraient avoir encore plus besoin de ce soutien, à mesure que l’espérance de vie augmente et que les pensions deviennent obsolètes, selon Arnone. Il espère que la génération Z le défendra et le considérera comme une bouée de sauvetage financière cruciale pour les personnes âgées. Quand je lui ai demandé quel genre de conseil il donnerait, il m’a répondu : « Vous en avez besoin… Tenez-en compte dans votre planification. Ne l’écartez pas.

Mon espoir pour la génération Z est qu’ils continuent à profiter de leur accès sans précédent à la littératie financière en ligne. Ils devraient faire pression pour des changements systémiques et des lois qui peuvent rendre la vie plus abordable, mais ils ne devraient pas attendre pour investir dans leur avenir. Ça signifie négocier pour plus de revenusen évitant le cycle de la dette de carte de crédit du mieux qu’ils peuvent et travaillent dur pour assurer leur indépendance financière. Je suis optimiste que la génération Z sera l’une des générations les plus informées et les plus inspirées à ce jour. S’ils poussent pour garder la sécurité sociale, ce sera la cerise sur le gâteau.