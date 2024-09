La Sécurité sociale annonce une nouvelle augmentation des chèques SSDI – Liste des États ayant enregistré la plus forte augmentation

Si vous recevez une assurance invalidité de la sécurité sociale (SSDI), vous voulez sans doute savoir combien coûte votre Vérifications SSDI Le coût de la vie augmentera probablement au cours de l’année à venir. Bien que nous ne connaissions pas l’ajustement officiel du coût de la vie de la Sécurité sociale (COLA) pour 2025 avant octobre, des estimations préliminaires nous donnent une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Les estimations du groupe de défense des personnes âgées non partisan The Senior Citizens League indiquent que le COLA pour 2025 sera d’environ 2,5 %. En général, cette prévision est établie sur la base de l’indice des prix à la consommation du ministère du Travail pour les salariés urbains et les employés de bureau, également connu sous le nom d’IPC-W.

La liste des États ayant enregistré la plus forte augmentation des contrôles SSDI

En août 2024, les travailleurs retraités percevant Prestations de sécurité sociale Les Canadiens ont gagné en moyenne 1 920,48 $ par mois. Par exemple, le nouveau paiement mensuel de 1 968,49 $ serait supérieur de 48,01 $ si l’augmentation prévue de 2,5 % se produisait. Cette augmentation est conforme à la moyenne historique de 2,6 % au cours des 20 dernières années, bien qu’elle soit bien inférieure au COLA record de 8,7 % en 2023. De plus, l’important ajustement de 2023 résultant des récentes fortes hausses d’inflation s’est atténué, rapprochant le COLA de la moyenne à long terme pour l’année suivante.

Même si l’augmentation de 2,5 % prévue pour cette année ne sera pas aussi spectaculaire que celle de l’année dernière, elle donne quand même Bénéficiaires de l’IDSS un petit coup de pouce pour les aider à faire face à l’augmentation des dépenses de subsistance. Il est important de se rappeler que le montant de l’augmentation du COLA que vous recevez dans votre poche peut varier en fonction de nombreux facteurs, tels que les primes d’assurance-maladie. En 2025, la prime ordinaire de la partie B de Medicare devrait augmenter d’environ 10,30 $ par mois. Pourtant, cela pourrait atténuer l’impact du COLA pour les bénéficiaires de la sécurité sociale dont les primes sont déduites directement de leurs prestations.

Il n’est pas trop difficile de déterminer comment le COLA officiel affectera vos chèques SSDI une fois qu’il sera émis. Si l’augmentation de 2,5 % se poursuit en 2025 et que vous recevez actuellement 2 000 $ par mois, vous devriez vous attendre à recevoir 50 $ supplémentaires par mois sur votre chèque. Enfin, gardez à l’esprit que le nouveau COLA Taux de primes Medicare Les estimations finales du COLA seront dévoilées prochainement avant la confirmation des estimations finales en décembre. Vous pouvez mieux vous préparer à tout changement apporté à vos prestations en 2025 en gardant un œil sur ces mises à jour.

Quel montant les bénéficiaires recevront-ils en chèques SSDI si l’augmentation de 2,5 % du COLA entre en vigueur ?

Chaque mois, le Administration de la sécurité sociale Le programme verse des paiements à plus de 70 millions de bénéficiaires aux États-Unis, mais tous les bénéficiaires ne reçoivent pas le même montant de paiement. En fonction du programme auquel ils ont droit et de différents facteurs, les bénéficiaires recevront un paiement moyen ou d’autres chèques maximum disponibles. Pour comprendre combien d’argent les bénéficiaires recevront avec cette augmentation annuelle, veuillez lire les informations ci-dessous :

Prestations de retraite Contrôles de sécurité sociale Augmentation de 2,5 % du coût de la vie Revenu supplémentaire En moyenne 1 900 $ 1 948 $ 48 $ Âge 62 2 710 $ 2 778 $ 68 $ Âge 67 3 822 $ 3 918 $ 96 $ Âge 70 4 873 $ 4 995 $ 122 $

Prestations de survivant Contrôles de sécurité sociale Augmentation de 2,5 % du coût de la vie Revenu supplémentaire En moyenne 1 505 $ 1 543 $ 38 $ Individuel 1 773 $ 1 817 $ 44 $ 2 enfants 3 653 $ 3 744 $ 91 $

Vérifications SSDI Vérifications SSDI Augmentation de 2,5 % du coût de la vie Revenu supplémentaire En moyenne 1 537 $ 1 575 $ 38 $ Destinataires aveugles 2 590 $ 2 655 $ 65 $ Paiement maximum 3 822 $ 3 918 $ 96 $

Avantages SSI Contrôles de sécurité sociale Augmentation de 2,5 % du coût de la vie Revenu supplémentaire En moyenne 698 $ 715 $ 17 $ Individus 943 $ 967 $ 24 $ Couples 1 415 $ 1 450 $ 35 $ Personne essentielle 472 $ 484 $ 12 $

Comme vous pouvez le constater, les bénéficiaires qui recevront les augmentations les plus importantes seront ceux qui sont éligibles à la prestations maximales versées En d’autres termes, les retraités qui ont reporté leurs prestations jusqu’à 70 ans pourront percevoir 122 $ de plus par mois, les personnes handicapées éligibles aux chèques SSDI recevront 96 $ et les survivants 91 $. Enfin, les bénéficiaires qui recevraient la plus faible augmentation sont les couples recevant le Supplemental Security Income (SSI), qui constitue le paiement SSI maximum ; néanmoins, par rapport à l’autre programme, ils ne gagneront que 35 $ de plus à compter de janvier 2025.