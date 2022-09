La sécurité sociale ajoute des protocoles de sécurité alors que les visiteurs font face à de longs temps d’attente

Pour les bureaux où des lignes extérieures sont nécessaires, la Sécurité sociale met à disposition des sanitaires, des fontaines à eau et, dans certains cas, des ventilateurs et des auvents extérieurs. L’agence réaménage également ses espaces d’attente pour permettre à davantage de personnes d’accéder à ses bureaux climatisés. Il étend également l’utilisation des enregistrements mobiles pour les rendez-vous qui permettront aux gens d’attendre dans leur voiture ou à d’autres endroits à proximité.

Cela inclut la recommandation de clients pour des entretiens express rapides ou pour des rendez-vous le jour même ou futurs ; vérifier que les visiteurs disposent des informations et documents nécessaires ; mise à disposition de boîtes de dépôt pour documents; donner des affectations de charge de travail à des bureaux avec moins de circulation sans rendez-vous ; affecter des bénévoles à des bureaux plus occupés; réembaucher des employés retraités; suspendre le télétravail pour certains employés en poste ; et l’augmentation des heures supplémentaires pour les bureaux occupés.

Les emplacements avec le plus grand nombre d’occurrences – 94 – comprenaient Orlando, Carrollwood, Perrine et South Miami, en Floride; les villes jumelles du Minnesota ; le sud-ouest et le nord-ouest de Houston et Pasadena au Texas ; et Las Vegas. Les sites avec 93 occurrences comprenaient Hialeah et Little Havana, tous deux en Floride.

Le nombre de sites qui ont vu plus de 40 personnes attendre à l’extérieur à 15 heures était beaucoup moins élevé – 37 – avec 341 occurrences au total.

Les emplacements avec le plus d’occurrences comprenaient Orlando, avec 40; Petite Havane, 37 ans; Perrine, 33 ans ; Sud-ouest de Houston, 31 ans ; Le nord-ouest et le sud-est de Houston, chacun avec 27 au Texas ; Miami Sud, 26 ans ; les villes jumelles, 23 ; et North Miami, 21 ans, et South Broward en Floride, 13 ans.