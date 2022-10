La sécurité routière du comté de Lee sera renforcée grâce à une subvention fédérale – Shaw Local

DIXON – Le département du shérif du comté de Lee intensifiera ses efforts en matière de sécurité routière après avoir reçu une subvention fédérale.

Le département a reçu une subvention de 17 423 $ pour le programme d’application de la loi sur la circulation soutenue, ou STEP, axée sur «l’application à haute visibilité et les stratégies visant à sauver des vies et à prévenir les blessures en réduisant les accidents de la route», selon un communiqué de presse.

“Nous sommes heureux de recevoir cette subvention pour intensifier nos efforts de sécurité routière dans le but de sauver des vies”, a déclaré le Sgt. Derek Ranken a dit. “Notre mission est de rendre les déplacements plus sûrs grâce à des patrouilles dirigées et proactives et d’arrêter, de citer et d’arrêter ceux qui choisissent d’enfreindre le code de la route.”

Au cours de l’année de subvention STEP, qui s’étend du 1er octobre au 30 septembre 2023, le département du shérif mener des efforts supplémentaires d’application de la loi. Celles-ci viendront compléter les dates d’application obligatoires et facultatives des campagnes prévues pendant certaines des périodes les plus meurtrières de l’année.

Les efforts d’application de la loi se concentreront sur les principales causes contributives d’accidents : excès de vitesse, conduite avec facultés affaiblies, utilisation d’appareils électroniques, refus de céder le passage et désobéissance aux signaux de contrôle de la circulation. Les violations de la ceinture de sécurité feront également l’objet d’une attention particulière.

La subvention STEP provient des fonds fédéraux de sécurité routière administrés par le ministère des Transports de l’Illinois.