La sécurité renforcée devant l’ambassade d’Israël à Delhi au milieu des tensions

La police de Delhi a renforcé la sécurité autour de l’ambassade israélienne et de la Maison Chabad à la suite du conflit Israël-Hamas, a déclaré mardi un responsable.

La police locale stationnée autour de l’ambassade à New Delhi et de Chabad House, située à Chandni Chowk, dans le centre de Delhi, a reçu l’ordre de maintenir une surveillance étroite, a-t-il déclaré.

L’officier a ajouté que les autorités ont ordonné d’augmenter la vigilance autour des deux installations.

Israël a été témoin samedi matin d’une attaque surprise et sans précédent du Hamas, qui dirige la bande de Gaza, dans le sud de la bande de Gaza. Au moins 700 personnes ont été tuées et plus de 2 100 blessées en Israël. Dans la bande de Gaza, la contre-attaque israélienne a fait près de 500 morts et plus de 2 000 blessés, selon les rapports.

