La sécurité renforcée alors que le parti d’opposition maldivien prépare une motion de destitution contre le président Mohamed Muizzu : rapport

Mâle:

Le principal parti d’opposition des Maldives, le Parti démocratique maldivien (MDP), qui détient la majorité au Parlement, a rassemblé suffisamment de signatures pour soumettre une motion visant à destituer le président maldivien Mohamed Muizzu, ont rapporté lundi les médias locaux maldiviens, The Sun.

Il a rapporté, citant un député du MDP, que le MDP, en partenariat avec les démocrates, avait rassemblé des signatures pour une motion de destitution.

Au total, 34 membres, dont des représentants du MDP et des Démocrates, ont apporté leur soutien à la motion de destitution du président qui a été interrompue hier en raison du chaos au parlement maldivien, selon Adhahdhu.

Adhadhu est un portail d’information en ligne aux Maldives.

Le Sun a en outre rapporté que le MDP avait décidé de refuser son approbation à Ali Ihusan, le ministre de l’Intérieur, et à Mohamed Ghassan Maumoon, le ministre de la Défense, si les législateurs du gouvernement continuent de perturber le Parlement.

Entre-temps, après une escarmouche entre dirigeants politiques au sein du Parlement maldivien, d’importantes dispositions policières ont été prises pour renforcer la sécurité au Parlement avant la session d’aujourd’hui, selon Adhahdhu.

Dans une vidéo partagée par le média, des policiers ont été vus se rassembler devant le complexe du Parlement avec des boucliers de protection.

Plus tôt dimanche, le Parlement des Maldives a été témoin de violences lorsque des députés du gouvernement (parti PPM/PNC) ont perturbé les travaux du Parlement et des présidents.

Un vote clé sur l’approbation parlementaire du gouvernement Muizzu était prévu dimanche.

Alors que des images dramatiques faisaient surface sur les réseaux sociaux depuis Malé, une bagarre entre le député MDP Isa et le député PNC Abdullah Shaheem Abdul Hakeem a été observée.

Selon Adhadhu, une vidéo montrait Shaheem saisissant la jambe d’Isa et les deux tombant ensemble, tandis qu’un autre visuel devenu viral sur les réseaux sociaux montrait Isa donnant des coups de pied au cou de Shaheem et lui tirant les cheveux.

Les images montrent également d’autres membres poussant Shaheem hors de la zone. Un député a été transporté dans une ambulance après avoir été blessé, ont rapporté les médias locaux.

L’approbation des ministres était notamment prévue à 13h30. Cependant, plusieurs membres du PNC ont barricadé la Chambre et perturbé la séance.

Les manifestants ont déclaré que l’acceptation des ministres entraverait les progrès, et ont exigé le départ du président du Parlement.

Les partis de la coalition au pouvoir, le PNC et le PPP, ont publié une déclaration décrivant le refus des ministres comme un obstacle à la fourniture des services publics, selon Adhadhu.

Cependant, le conseiller principal de Muizzu et président du PNC, Abdul Raheem Abdullah, a déclaré que les ministres ont le droit d’être reconduit dans leurs fonctions même s’ils ne sont pas autorisés.

Il a qualifié d’irresponsable le refus d’approuver les ministres.

Tout récemment, deux partis d’opposition aux Maldives se sont prononcés contre le régime actuel en raison de sa politique « résolument » anti-indienne.

Le Parti démocratique maldivien (MDP) et les Démocrates ont publié conjointement un communiqué de presse commun, qualifiant le changement de politique étrangère d’« extrêmement préjudiciable » au développement à long terme du pays.

La déclaration a servi à réaffirmer et à affirmer la conviction de l’opposition selon laquelle « s’aliéner tout partenaire de développement, et en particulier l’allié le plus ancien du pays, sera extrêmement préjudiciable au développement à long terme du pays ».

L’opposition a en outre souligné que « la stabilité et la sécurité dans l’océan Indien sont vitales pour la stabilité et la sécurité des Maldives ».

“Le MDP et les Démocrates ont souligné la nécessité cruciale pour les gouvernements successifs de maintenir la capacité “de travailler avec tous les partenaires de développement pour le bénéfice du peuple des Maldives, comme les Maldives le font traditionnellement”.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)