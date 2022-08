La sécurité recrue Jaquan Brisker brille dans la victoire de pré-saison des Bears contre les Chiefs – Shaw Local

CHICAGO – En l’espace de quatre jeux, la sécurité recrue des Bears, Jaquan Brisker, a réussi trois jeux impressionnants au football – un tacle pour perte, un gros coup sûr et une quasi-interception.

Ce fut une bonne journée pour le joueur de 23 ans de Penn State. Les Bears ont battu les Chiefs de Kansas City, 19-14, samedi au Soldier Field et Brisker a brillé défensivement avec quatre plaqués, un plaqué pour perte et une passe défendue.

Cette seule série défensive, au milieu du deuxième quart, a montré toute la gamme des capacités de Brisker. Il faisait des tacles dans un espace ouvert, trouvait son chemin dans le champ arrière et mettait la main sur le ballon.

“[I was] simplement voler, faire ce que nous faisons dans la pratique », a déclaré Brisker. “Assurez-vous que nous appliquons le principe HITS, en faisant ce que l’entraîneur attend de nous.”

Brisker a incarné à peu près tout ce que l’entraîneur-chef Matt Eberflus veut que sa défense représente.

“Le tacle”, a déclaré Eberflus. “En déviant le ballon, je pense qu’il aurait dû avoir peut-être un plat à emporter ou deux. Il était plein d’énergie. Mec, il aime frapper. J’ai vraiment aimé ce style agressif pour lui, la façon dont il joue en ce moment.

C’était la première fois que les fans des Bears avaient vraiment la chance de voir Brisker frapper quelqu’un. Il a montré des flashs lors des entraînements du camp d’entraînement, mais ce sont des paramètres contrôlés où la défense ne s’attaque généralement pas.

Pendant le camp, Brisker a montré une affinité pour trouver son chemin vers le football. Qu’il frappe le ballon, fasse une interception ou fasse simplement un bon tacle dur, la recrue portant le maillot n ° 9 est toujours dans le coup.

“C’est toujours bien de frapper une autre équipe, surtout de se retrouver tous ensemble”, a déclaré Brisker. “Au camp, nous allons tout le temps contre l’attaque, donc c’est toujours bon de voir un nouveau visage.”

Les Bears ont joué sans leur compatriote recrue Kyler Gordon, un demi de coin de Washington que les Bears ont repêché 39e au total, neuf places devant Brisker. Gordon a été absent de l’entraînement avec une blessure non divulguée.

La défense a lutté contre Patrick Mahomes et les partants des Chiefs, mais la plupart des défenses le font. Mahomes a mené un touché de 11 jeux et 72 verges lors de sa seule possession sur le terrain.

Pour les recrues qui figurent dans la formation de départ, comme Brisker et le plaqueur gauche Braxton Jones, ces représentants de pré-saison sont inestimables.

“Le simple fait d’avoir un peu de confiance et de faire ce que je fais sur le terrain est énorme pour moi”, a déclaré Jones. “Je pense que c’est une grande chose, obtenir de plus en plus de représentants et pouvoir se mettre à l’aise, voir différentes choses, voir différents types de gars, différents rushers.”

Jones et l’attaque de départ ont joué 18 clichés. Il est le favori pour remporter le poste de titulaire au tacle gauche, ce qui est assez impressionnant pour un choix de repêchage de cinquième ronde du FCS Southern Utah.

“Une chose importante que j’ai remarquée, c’est juste que [the game] était beaucoup plus lent que je ne le pensais », a déclaré Jones. « À l’entraînement, c’était beaucoup plus rapide et c’était agréable de s’y mettre. J’avais l’impression de lâcher prise un peu.”

