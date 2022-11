La sécurité publique et la gestion de la croissance sont les priorités alors que le nouveau conseil de West Kelowna est assermenté – Kelowna Capital News

Le maire de West Kelowna, Gord Milsom, a exposé certaines des priorités de la ville au cours des quatre prochaines années lors de son discours lors de la réunion inaugurale du conseil le 1er novembre.

«Nous devons continuer à investir dans les services de police et les pompiers afin que nos résidents soient en sécurité», a déclaré Milsom. « Nous devons gérer nos infrastructures civiques et nos espaces publics de manière à répondre aux besoins de nos résidents et de nos entreprises aujourd’hui et à l’avenir.

Le maire a également noté que le conseil doit être responsable sur le plan financier et que les décisions doivent être prises avec un examen attentif et une réflexion approfondie, en tenant compte de ce qui est le mieux pour la communauté dans son ensemble.

“En tant que leaders, nous avons de nombreuses responsabilités continues à assumer et nous devons les faire au mieux de nos capacités.”

West Kelowna est l’une des villes à la croissance la plus rapide, dans l’une des régions à la croissance la plus rapide de la Colombie-Britannique, et la croissance s’accompagne de défis et d’opportunités, il est donc important de planifier l’avenir à long terme de la ville, a ajouté Milsom.

Deux nouveaux conseillers ont été assermentés lors de l’assemblée. Tasha Da Silva a terminé avec 2 595 voix lors des élections municipales du 15 octobre.

« Je suis très heureux de faire partie du conseil », a déclaré Da Silva. « Je pense qu’il se passe tellement de choses à West Kelowna. C’est excitant de voir beaucoup d’initiatives qui ont été lancées en ce qui concerne le nouvel hôtel de ville et la nouvelle usine de traitement de l’eau et de pouvoir les mener à bien.

Da Silva s’est concentrée sur le développement économique et les petites entreprises à West Kelowna pendant sa campagne.

«Nous pourrions faire beaucoup mieux en ce qui concerne l’accès au financement ainsi que la formation locale pour les petites entreprises également. Les mettre en contact avec les bonnes personnes dont ils ont besoin pour les aider à développer leur entreprise. »

Garrett Millsap est l’autre nouveau venu. Il a devancé le candidat Tom Groat par une voix, 2 092 contre 2 091 pour revendiquer le dernier siège du conseil.

“Vraiment ravi de travailler avec l’équipe”, a déclaré Millsap. « Je pense que ce seront quatre années formidables pour la ville de West Kelowna.

Il a fait écho à l’appel de Milsom sur la sécurité publique et la gestion de la croissance de la ville.

“Nous sommes une jeune communauté avec beaucoup de jeunes familles qui déménagent ici.”

Millsap a ajouté qu’il avait hâte de se mettre au travail.

“L’une des choses que nous avons à l’ordre du jour est l’hébergement à court terme”, a-t-il déclaré. “Je vais me concentrer sur la réalisation de cela et sur le fait de le faire correctement pour la communauté.”

La réunion inaugurale du conseil a porté sur l’assermentation du maire et des conseillers et sur les nominations du conseil au conseil du district régional de l’Okanagan central, au conseil de la bibliothèque régionale de l’Okanagan et à divers comités.

La prochaine réunion ordinaire du conseil aura lieu le 22 novembre.

