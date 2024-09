La sécurité publique affecte la qualité de vie

7 septembre — WILKES-BARRE — Le rapport sur les indicateurs 2024 de l’Institut a révélé que les données sur la sécurité publique peuvent être utilisées pour évaluer la santé et l’efficacité des services de sécurité et évaluer les tendances en matière de criminalité qui affectent la qualité de vie.

Selon Jill Avery-Stoss, directrice de l’exploitation de l’Institut, ces indicateurs couvrent des questions telles que les crimes contre les biens, les crimes violents et les délits contre les familles et les enfants.

Ils couvrent également la composition des travailleurs de la sécurité publique tels que les policiers et les pompiers.

Les crimes violents comprennent le meurtre, le viol, le vol et les agressions graves. Ces incidents consistent en grande partie en des agressions graves et ont maintenu une tendance à la baisse dans le nord-est de la Pennsylvanie.

Les crimes contre les biens comprennent les cambriolages, les vols avec effraction, les vols de véhicules à moteur et les incendies criminels. Ces incidents consistent principalement en des vols avec effraction et ils ont également maintenu une tendance à la baisse.

Les délits contre les biens, comme les cambriolages et les vols, sont souvent associés à la toxicomanie. Bien que les délits liés à la toxicomanie aient augmenté pendant la majeure partie de la dernière décennie, ces dernières années ont vu une diminution dans les comtés de Lackawanna et de Luzerne et dans toute la Pennsylvanie.

Avery-Stoss a déclaré que les arrestations de mineurs et les incidents de mauvaise conduite à l’école sont également surveillés, mais que ces chiffres ont fluctué au cours des années depuis 2019. Aucune tendance claire n’a émergé. Plus récemment, les incidents de mauvaise conduite à l’école ont augmenté dans le comté de Luzerne et en Pennsylvanie, mais ils ont diminué dans les comtés de Lackawanna et de Wayne.

« Nous recueillons également des données sur les délits commis contre les familles et les enfants, qui semblent avoir diminué ces dernières années », a déclaré Avery-Stoss. « Il est important de noter que ces délits sont souvent sous-déclarés. L’isolement résultant de la fermeture des écoles et des lieux de travail au plus fort de la pandémie de COVID-19 a probablement aggravé ce problème. »

Il en va de même pour les cas de violences conjugales signalés. Les données révèlent une diminution des délits, mais ne peuvent pas tenir compte des incidents qui n’ont pas été signalés.

En outre, Avery-Stoss a déclaré que certains aspects de la violence domestique – tels que la violence financière et émotionnelle – ne sont pas considérés comme criminels malgré leur impact négatif sur la dynamique familiale, la santé mentale et physique, les performances scolaires et professionnelles et le bien-être général de la communauté.

Avery-Stoss a déclaré que les services de sécurité publique comptent souvent sur des travailleurs à temps partiel et des bénévoles.

Près de 1 000 policiers municipaux sont employés dans les comtés de Lackawanna, Luzerne et Wayne. La part des policiers à temps partiel dans cette région est toutefois plus importante que celle de l’ensemble de la Pennsylvanie, et 38 % des municipalités du nord-est de la Pennsylvanie font appel à la police d’État plutôt qu’aux forces de police municipales.

Selon Avery-Stoss, de nombreuses municipalités ont fait état de difficultés à recruter des agents, compte tenu de la situation actuelle de la main-d’œuvre. Le nombre d’agents à temps plein a augmenté, mais celui des agents à temps partiel est plus élevé.

« On assiste également à une évolution vers une police régionale, ce qui est bon pour la durabilité à long terme », a ajouté Avery-Stoss. « Une régionalisation plus large améliorera probablement la couverture policière. »

Les services d’incendie sont confrontés à des difficultés similaires. En 2023, on comptait 3 524 pompiers volontaires dans la région des trois comtés, soit une diminution par rapport à l’année précédente. Ils représentent environ 87 % de l’effectif total des pompiers de la région.

Avery-Stoss a déclaré qu’un recours important au bénévolat est notable, compte tenu des rôles que jouent les pompiers dans la communauté.

« Ils ne se contentent pas d’éteindre les incendies », a déclaré Mme Avery-Stoss. « Dans de nombreux cas, ils sont également les premiers à intervenir en cas d’accident de la circulation, d’urgence médicale ou d’autres situations de crise. »

Contactez Bill O’Boyle au 570-991-6118 ou sur Twitter @TLBillOBoyle.