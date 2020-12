Le Forum international de la sécurité numérique (IDSF) à Vienne a lancé un dialogue mondial pour accroître la sécurité de nos systèmes numériques

La sécurité numérique nous concerne tous. Telle est la principale conclusion du Forum international sur la sécurité numérique (IDSF) de cette année qui s’est tenu à Vienne les 2 et 3 décembre – au format numérique en raison du coronavirus. Assurer la sécurité de nos données et de nos systèmes numériques est une condition préalable essentielle à la réalisation du potentiel offert par la numérisation. Toutes nos infrastructures numériques doivent être extrêmement fiables dans un contexte mondial, y compris les plateformes de médias sociaux omniprésentes, les systèmes de communication vidéo que nous utilisons actuellement lorsque nous travaillons à domicile, les réseaux d’agences gouvernementales largement utilisés et les services aux citoyens, les usines en réseau numérique, les données infrastructures soutenant la santé, l’approvisionnement énergétique et les télécommunications, et les applications de maison intelligente. Les experts appellent à une coopération internationale intensive pour garantir que cela puisse être réalisé.

L’objectif de l’événement de deux jours intitulé «La sécurité en période de pandémie et d’événements mondiaux majeurs» était d’encourager l’échange international d’informations et la coopération entre la recherche, les entreprises, l’administration publique et la politique et d’établir des partenariats pour combattre et réduire les dommages causés. par les crises.

Politique, affaires, recherche et utilisateurs à table

L’IDSF a réuni un large éventail d’organisations centrales et de hauts fonctionnaires et experts dans le domaine. La conférence était organisée par l’Institut autrichien de technologie AIT et ADVANTAGE AUSTRIA en coopération avec go-international, une initiative d’exportation partagée du ministère fédéral des Affaires numériques et économiques et de la Chambre économique fédérale autrichienne. La conférence a attiré plus de 500 participants de plus de 40 pays.

L’IDSF de cette année a été ouvert par le chancelier fédéral Sebastian Kurz, qui a souligné l’importance des solutions sécurisées dans un monde de plus en plus numérique et en réseau. Des discours de bienvenue ont également été prononcés par Margarete Schramböck, Ministre fédéral des affaires numériques et économiques, et Christian Weissenburger, Chef du département de l’innovation et de la technologie au ministère fédéral de l’action pour le climat, de l’environnement, de l’énergie, de la mobilité, de l’innovation et de la technologie, qui représentait le ministre fédéral Leonore Gewessler. Il a souligné le pouvoir d’innovation de la recherche et des entreprises autrichiennes et l’importance de créer les conditions-cadres nécessaires aux développements technologiques. Andreas Reichhardt, Chef du Département de la recherche sur les télécommunications, la sécurité et la défense au ministère fédéral de l’Agriculture, des Régions et du Tourisme, a prononcé un discours au nom du ministre fédéral Elisabeth Köstinger. Dans son discours d’ouverture, il a présenté le programme de recherche en sécurité de l’Autriche et a souligné la haute qualité et le dynamisme du paysage autrichien de la R&D. Karl Nehammer, Ministre fédéral de l’Intérieur, a ouvert la deuxième journée de la conférence en soulignant le fort intérêt politique pour le sujet: «Nous voulons faire du monde numérique un lieu accueillant et sûr: les efforts que nous déployons aujourd’hui sont vitaux pour assurer une futur numérique sûr et démocratique », a-t-il déclaré.

L’histoire continue

Soutien international à la conférence

La grande pertinence des thèmes de la conférence IDSF a été saluée par les organisations internationales telles que l’ONU. Vladimir Voronkov, Le Secrétaire général adjoint du Bureau des Nations Unies contre le terrorisme (ONUCT) à New York, a souligné dans son discours l’évolution des scénarios de menace qui, pour être efficacement traités, exigent une forte coopération multilatérale. Arne Schönbohm, Président de l’Office fédéral allemand de la sécurité de l’information (BSI), a profité de son discours pour souligner l’importance de toucher les partenaires internationaux et de renforcer la communication avec toutes les parties prenantes concernées – l’Europe devrait être beaucoup plus confiante à cet égard et conduire le développement des normes mondiales. Finalement, le Hon. Vincent Waiswa Bagiire, Le secrétaire permanent du ministère des Technologies de l’information, des communications et de l’orientation nationale en Ouganda, a expliqué l’importance de la numérisation pour le développement social et économique des pays africains. Il a donné l’exemple de l’Ouganda qui envisage de passer d’une économie agricole à une économie numérique florissante d’ici 2040; cela dépendra de la cybersécurité et de la coopération internationale.

Discussions sur la cybercriminalité, les monnaies virtuelles et les fausses nouvelles

Les thèmes clés suivants de la sécurité numérique ont été abordés dans divers panels de discussion: cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle sûre, protection contre les abus de monnaies virtuelles, plateformes numériques efficaces pour la gestion des crises et des catastrophes, technologies de capteurs biométriques sans contact, lutte contre le terrorisme international et résilience des infrastructures numériques. Un accent particulier a été mis sur le thème de la lutte contre la désinformation, que la pandémie corona a rendu encore plus urgente. Les discussions ont porté sur l’impact des fausses informations sur l’ordre social et politique, ainsi que sur le nouveau rôle des médias.

L’Europe devrait être un pionnier

Une coopération internationale intensive est nécessaire pour lutter contre la cybercriminalité. «Pour le moment, aucune partie prenante au monde ne peut gérer seule tous les défis. Nous devons coopérer, et cela nécessite des mécanismes, des normes et des traités internationaux, ainsi qu’une compréhension mondiale commune de la façon d’utiliser Internet en toute sécurité », a déclaré Helmut Léopold, initiateur de l’IDSF et responsable du centre de sûreté et de sécurité numériques de l’AIT. Mariana Kühnel, A souligné le secrétaire général adjoint de la Chambre économique fédérale autrichienne et co-organisateur de l’IDSF: «Il ne fait aucun doute que le coronavirus a déclenché l’une des plus grandes crises économiques du monde, et que cela entraînera d’autres conséquences imprévisibles. Mais cette crise a également stimulé les efforts de numérisation. La numérisation offre aux entreprises de nouvelles opportunités, ainsi que des défis sous forme de cyber-attaques et de fuites de données. Et la sécurité numérique ne dépend pas seulement des technologies, mais de la manière dont nous agissons tous. C’est toujours le facteur humain qui nous rend les plus vulnérables, et c’est quelque chose dont nous devons tous être conscients dans notre nouveau monde. La discussion interdisciplinaire et internationale sur ces sujets est très importante, et le Forum international sur la sécurité numérique a fourni la plate-forme à cet effet. »

Arne Schönbohm, Président de l’Office fédéral allemand de la sécurité de l’information (BSI), a souligné que l’Europe a un rôle particulier à jouer: «Nous avons beaucoup d’expertise et d’expérience ici, dans les États membres de l’UE. Il est important que nous utilisions ces ressources pour nous soutenir mutuellement et que nous apprenions les uns des autres », a-t-il déclaré. Les initiatives de l’UE telles que la loi de 2019 sur la cybersécurité ont également un impact sur les partenaires en Asie et en Amérique du Nord. « Nous devrions appeler avec plus de confiance à une normalisation mondiale dans ce domaine », a déclaré l’expert.

Rafal Jaczynski, Le CSO de Huawei CEE & Nordics a confirmé que de nombreux systèmes informatiques ne sont pas bien protégés contre les cyber-attaques dans la pratique. «De nombreuses entreprises naviguent dans l’océan de la numérisation dans des pirogues de cybersécurité», a-t-il déclaré. Il a souligné que si nous disposons déjà d’un savoir-faire et d’une technologie suffisants pour sécuriser les systèmes, de nombreuses entreprises et organisations ne prêtent pas suffisamment attention à la question. En plus d’appliquer les technologies disponibles, Kai Rannenberg, Professeur à l’Université de Francfort et coordinateur du réseau européen de compétences CyberSec4Europe, a appelé à l’intensification des efforts de recherche et à une transposition plus rapide des résultats de la recherche dans la pratique. «Nous devons continuellement acquérir de nouvelles compétences, car les cybercriminels ont également accès à des connaissances approfondies», a-t-il déclaré.

Pertinence mondiale des sujets IDSF

La grande pertinence de ce sujet mondial a également été démontrée par la large participation d’organisations internationales telles que les Nations Unies, de représentants de gouvernements et d’acteurs industriels mondiaux tels que SAS et Huawei, ainsi que d’universités et d’institutions de recherche internationales.

AIT en tant que fournisseur de services mondial

AIT a organisé un cours de formation à la cybersécurité pour l’exploitation sûre et sécurisée des centrales nucléaires au Centre de formation à la sécurité nucléaire (NSTC) à Almaty, Kazakhstan, du 16 au 20 novembre 2020. Le cours a été organisé au nom de la US Defence Threat Reduction Agence (DTRA) et URS Federal Services International et a été livré pratiquement en raison de la situation Covid. Le but de la formation était de développer à la fois la sensibilisation et les compétences nécessaires pour développer, mettre en œuvre et maintenir des programmes d’information et de cybersécurité efficaces pour les installations critiques.

Les femmes dans la cybersécurité

Une attention particulière a également été portée au sujet des femmes dans le secteur de la cybersécurité. Cela a pris la forme d’une session en petits groupes qui a examiné les obstacles à l’accès, les opportunités et les expériences des femmes dans ce domaine. Le webinaire a été organisé par l’Institut mondial pour la sécurité nucléaire (WINS).

Nouveaux partenariats mondiaux

La conférence IDSF était accompagnée d’une exposition virtuelle présentant les développements d’organisations et d’entreprises autrichiennes et internationales, y compris l’industrie autrichienne de défense et de sécurité (ASW) de la Chambre économique autrichienne, ARES – Cyber ​​Intelligence, Attingo Datenrettung, CYBERTRAP Software, Digital Factory of the Université des sciences appliquées du Vorarlberg, Huemer-IT, Ikarus Security Software, KIVU Technologies, Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ), Lieber Lieber Software, msg Plaut, SBA Research, Softprom Distribution, Sparx Systems Central Europe, T3K-Forensics, World Institute for Nuclear Sécurité (WINS) et services X-Net. L’événement a été soutenu par Huawei, SAS Institute et T3K-Forensic

Contenu à la demande

En janvier 2021, les discussions de groupe passionnantes seront disponibles sur le site Web de l’IDSF pour que les utilisateurs enregistrés puissent les consulter: www.idsf.io. Des photos intéressantes de l’événement sont déjà disponibles sur: https://idsf.io/impressions/

Contact:

Michael W. Mürling

Responsable de l’organisation d’événements IDSF