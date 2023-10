La Sécurité intérieure n’a pas répondu jeudi à des questions perçantes sur la façon dont une femme qui travaillait pour une organisation terroriste désignée et épousait des règles anti-israéliennes virulentes avait été embauchée pour trancher des cas d’asile sensibles – et d’anciens responsables ont exhorté le département à examiner chaque cas qu’elle a traité pour la corriger biais.

L’employée, Nejwa Ali, a été mise en congé mercredi soir par les services américains de citoyenneté et d’immigration, la division de l’immigration légale du département, après que son travail passé pour l’Organisation de libération de la Palestine et ses publications anti-israéliennes sur les réseaux sociaux aient été révélées.

Deux hommes qui ont dirigé l’USCIS dans des administrations précédentes ont déclaré que l’agence devait désormais procéder à une introspection plus approfondie pour se purifier de l’embauche honteuse de Mme Ali.

« Étant donné la gravité du fait qu’un agent de l’OLP et un partisan du Hamas juge l’asile et d’autres cas d’immigration, je pense qu’un examen médico-légal de tous ses cas est nécessaire de toute urgence », a déclaré Emilio Gonzalez, qui était directeur de l’USCIS dans l’administration Bush.

Ken Cuccinelli, qui était directeur par intérim de l’USCIS puis secrétaire adjoint par intérim à la Sécurité intérieure dans l’administration Trump, a déclaré que Mme Ali devrait être licenciée et que ses cas devraient être revérifiés « avec des ajustements appropriés aux résultats, dans la mesure où la loi le permet ». .»

Il a également déclaré que l’USCIS devait répondre de la manière dont elle avait été amenée à l’employer en premier lieu.

« Cela montre un manque incroyable de contrôle de la part du département et de l’USCIS », a-t-il déclaré. « Etant donné la mission de gérer l’immigration légale, cette femme n’est clairement pas qualifiée et devrait être licenciée immédiatement. »

Le Washington Times a appris que la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants enquêterait à la fois sur l’embauche de Mme Ali et sur son travail sur des dossiers d’asile sensibles.

Le Daily Wire a d’abord rendu compte de Mme Ali et de son histoire, y compris sur sa page LinkedIn, désormais nettoyée, où elle indiquait qu’elle avait travaillé en 2016 et 2017 en tant que responsable des affaires publiques pour la « Délégation palestinienne aux États-Unis », qui était le bureau de l’OLP aux États-Unis. Washington.

Mme Ali a également une longue histoire de commentaires anti-israéliens en ligne, notamment en applaudissant l’invasion sauvage d’Israël par le Hamas au début du mois.

Ses messages célébraient en particulier les parapentistes du Hamas envoyés en Israël pour sécuriser des emplacements en vue de l’incursion des combattants au sol. Pas plus tard que mercredi, Mme Ali a déclaré au Daily Wire qu’elle « absoudrait »[EXPLETIVE] »Célébrez-les joyeusement », selon l’audio que le journaliste a publié sur la plateforme de médias sociaux X.

Le Congrès a désigné l’OLP comme organisation terroriste en 1987, bien qu’elle ait obtenu une dérogation présidentielle pour continuer à exploiter son bureau à Washington. L’administration Trump a retiré cette dérogation et le bureau a fermé ses portes en 2018.

Les experts ont déclaré que le fait que Mme Ali travaille sur des dossiers d’asile équivaudrait à demander à un membre de l’armée républicaine irlandaise ou à un suprémaciste blanc au vitriol d’examiner les dossiers, c’est pourquoi son travail doit être revu.

L’USCIS n’a pas répondu à une demande de commentaires sur cette histoire, mais après le premier article sur Mme Ali dans The Daily Wire, l’agence a dénoncé ses commentaires.

« L’USCIS condamne fermement l’antisémitisme et le recours à une rhétorique violente sous quelque forme que ce soit », a déclaré mercredi son porte-parole Matthew Bourke. « Les employés de l’USCIS sont tenus de respecter des normes éthiques élevées, tant en service qu’en dehors, y compris leur présence sur les réseaux sociaux. Toute violation de ces normes est prise au sérieux par l’agence.

Quelques heures plus tard, M. Bourke a annoncé que Mme Ali était en congé.

La licencier sera beaucoup plus difficile, selon Rob Law, qui a été responsable des politiques de l’agence dans l’administration Trump et qui a déclaré que cela pourrait prendre jusqu’à un an pour l’évincer en raison des protections de la fonction publique.

« L’USCIS doit absolument revoir tous les cas qu’elle a traités étant donné son animosité claire », a déclaré M. Law, qui dirige désormais le Center for Homeland Security and Immigration à l’America First Policy Institute. « Cette situation constitue une mise en accusation du processus d’embauche fédéral. »

Mme Ali est le dernier œil au beurre noir de l’USCIS.

Il y a deux ans, les procureurs fédéraux ont accusé un employé d’avoir menti sur ses documents de naturalisation. Ils ont déclaré que Karl Ifemembi avait obtenu pour la première fois un statut aux États-Unis en 2000 grâce à une fausse demande d’asile, puis qu’en 2010 il avait obtenu la citoyenneté sous cette identité. Trois ans plus tard, l’USCIS – l’agence même qu’il avait fraudée – l’a embauché sous cette même fausse identité.

Pire encore, sa femme travaillait à l’USCIS en tant qu’agent anti-fraude.

Les autorités ont également révélé un vaste réseau de fraude géré avec l’aide de deux sous-traitants de l’USCIS qui travaillaient pour l’agence à l’étranger et qui utilisaient leur accès pour voler et vendre des données extrêmement sensibles sur les demandeurs d’asile irakiens.

Cela a conduit à la suspension du programme irakien pendant plus d’un an.

Selon la page LinkedIn de Mme Ali, elle a commencé à travailler à l’USCIS en juillet 2019, sous l’administration Trump, moins de deux ans après avoir quitté le bureau de l’OLP.

La division d’asile de l’agence était à l’époque dirigée par John Lafferty. M. Cuccinelli a ensuite démis M. Lafferty du poste le plus élevé en matière d’asile, mais il a été réinstallé à ce poste en novembre dernier par l’administration Biden et l’actuel directeur Ur Jaddou.

M. Lafferty n’a pas répondu à une demande de renseignements par courrier électronique concernant l’embauche de Mme Ali.

Le président du syndicat qui représente les agents d’immigration de base de l’USCIS a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les questions de personnel concernant les membres individuels.

Mme Ali a déclaré au Daily Wire que ses opinions personnelles n’affectaient pas son rendement au travail.

« Cela n’affecte en rien ma capacité à faire mon travail. Vous pouvez vous occuper de vos affaires », a-t-elle déclaré, selon le média, qui a également déclaré qu’elle avait menacé d’appeler la police si le journaliste ne raccrochait pas.