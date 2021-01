Le candidat du président élu Joe Biden à la tête du Département de la sécurité intérieure s’est engagé à lutter contre «l’extrémisme domestique», alors que la presse appelle de plus en plus à traiter ceux qui ont pris d’assaut le Capitole américain comme des «terroristes» locaux.

L’espoir du DHS de Biden, Alejandro Mayorkas, a déclaré mardi au Comité sénatorial de la sécurité intérieure qu’il aborderait la question de l’extrémisme domestique s’il était confirmé pour le rôle, tout en insistant sur le fait qu’il donnerait à l’agence le pouvoir de le faire dans un « Manière apolitique et non partisane. »

«La menace de l’extrémisme national est l’un des plus grands défis auxquels le Département de la sécurité intérieure est confronté», Mayorkas a déclaré lors de l’audience de confirmation du Sénat, moins de 24 heures avant l’investiture de Biden mercredi.

L’engagement de Mayorkas intervient des semaines après qu’une violente perturbation a secoué Washington, DC, au cours de laquelle un essaim de partisans du président Donald Trump s’est introduit dans le Capitole américain pour protester contre la conduite des élections de 2020, faisant cinq morts dans le chaos, dont un manifestant mortellement abattu par la police.

Les troubles du 6 janvier ont déclenché un flot de commentaires médiatiques exigeant que les manifestants du Capitole et ceux du même esprit soient traités comme «Terroristes nationaux», réclamant à l’État américain de sécurité nationale de faire tomber le marteau, et toutes les lois pertinentes, sur les militants soi-disant élevés dans le pays. Mayorkas, s’il est approuvé par le Sénat, semble prêt à obliger ces appels.

L’appareil de sécurité américain s’est détourné des organisations terroristes étrangères, ou «FTO», à des préoccupations plus locales ces dernières années, le FBI et le DHS sonnant de plus en plus « menace » posé par «Extrémistes violents domestiques».

«L’environnement des menaces nationales évolue rapidement», le DHS a écrit dans un octobre 2020 « évaluation de la menace, »avertir que «Certains extrémistes violents basés aux États-Unis ont profité de l’augmentation des tensions sociales et politiques en 2020, ce qui entraînera un environnement de menace élevé au moins jusqu’au début de 2021.»

Dimanche dernier, au moins 25 personnes accusées d’implication dans l’émeute du Capitole ont été inculpées en vertu des lois nationales sur le terrorisme.

Le choix de Biden pour le directeur du renseignement national, la directrice adjointe de la CIA de l’ère Obama, Avril Haines, s’est également engagée à soutenir le DHS avec des renseignements sur les extrémistes nationaux, affirmant qu’elle aiderait «Soutiennent leur travail et étudient les relations» parmi les suspects. Elle a promis mardi, en outre, de fournir une évaluation sur la « menace » posé par la communauté du complot QAnon s’il est élevé au poste.

L’approbation du Sénat pour Mayorkas n’est pas encore garantie, cependant, le sénateur républicain Josh Hawley (Missouri) ayant déclaré mardi qu’il contesterait la confirmation accélérée du candidat sur sa position sur l’immigration. Mayorkas a été grillé par d’autres législateurs du GOP au cours de la même audience, suggérant qu’il pourrait faire face à une nouvelle opposition républicaine dans le processus de confirmation.

