Le département de la Sécurité intérieure a mis en garde mercredi contre une menace continue posée par les extrémistes nationaux, avertissant qu’un «environnement de menace accrue» à travers le pays persisterait probablement jusqu’au printemps.

Le bulletin, publié par le secrétaire par intérim du DHS, David Pekoske, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve actuelle d’un complot spécifique, mais les autorités « restent préoccupées par le fait que les personnes frustrées par l’exercice de l’autorité gouvernementale et la transition présidentielle … pourraient continuer à mobiliser un large éventail. d’acteurs à motivation idéologique pour inciter ou commettre la violence. «

Trois semaines après l’attaque du Capitole, l’avis national de Pekoske a déclaré que les extrémistes qui nourrissent un mélange volatile de griefs «pourraient être enhardis» par l’attaque du 6 janvier visant des élus et des biens gouvernementaux.

Le bulletin a rappelé la fusillade de masse de 2019 à El Paso, au Texas, dans laquelle l’attaquant a déclaré à la police qu’il avait ciblé les Mexicains comme emblématiques de « tensions raciales et ethniques, y compris l’opposition à l’immigration », qui a provoqué de violentes attaques par des extrémistes nationaux.

«Les menaces de violence contre les infrastructures critiques, y compris les secteurs de l’électricité, des télécommunications et de la santé, ont augmenté en 2020, des extrémistes violents citant des théories de désinformation et de conspiration sur le COVID-19 pour leurs actions», indique le bulletin.

L’annonce intervient trois jours après que l’Associated Press a rapporté que des responsables fédéraux des forces de l’ordre examinaient les menaces d’attaquer des membres du Congrès lors de voyages à destination et en provenance du complexe du Capitole lors du procès de destitution de l’ancien président Donald Trump.

Les menaces et les inquiétudes selon lesquelles des manifestants armés pourraient revenir pour renvoyer le Capitole ont incité la police du Capitole et d’autres forces de l’ordre fédérales à insister pour que des milliers de soldats de la Garde nationale restent à Washington alors que le Sénat avance avec le procès de Trump, a déclaré le responsable, qui n’était pas autorisé. pour discuter de l’enquête publiquement et a parlé sous couvert d’anonymat.

Mardi, les autorités fédérales ont détaillé une enquête approfondie sur le siège du Capitole, qui compte désormais plus de 400 suspects potentiels, dont certains sont susceptibles de faire face à des accusations de sédition.

« Nous travaillons sur ces affaires (de sédition) », a déclaré Michael Sherwin, le procureur fédéral en chef chargé de superviser l’enquête, ajoutant que les responsables s’attendent à ce que les enquêtes « portent leurs fruits très bientôt ».

Les accusations, qui pourraient entraîner une peine maximale de 20 ans, seraient parmi les plus graves pour les personnes impliquées dans l’attaque armée visant à perturber le décompte par le Congrès de la victoire électorale certifiée par l’État du président Joe Biden.

« Ces affaires évoluent à un rythme très rapide », a déclaré le procureur, faisant référence à une rafale de 500 citations à comparaître et mandats de perquisition émis à l’appui de l’enquête. « Il n’y a pas de problème de main-d’oeuvre ici. … Tout le monde est all-in sur ces cas. »

Terroristes nationaux

Les suprémacistes blancs et autres extrémistes partageant les mêmes idées ont mené 67% des complots et attaques terroristes aux États-Unis en 2020, selon le Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington, DC. Il a également noté que les attaques et les complots anarchistes, antifascistes et aux vues similaires représentaient 20% des incidents terroristes américains en 2020, une augmentation par rapport à 8% en 2019.

Le président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre, Bennie G. Thompson, D-Miss., A déclaré que le bulletin du DHS était une étape nécessaire pour mettre en évidence une menace de longue date.

« L’attaque terroriste nationale contre notre Capitole au début du mois a fait la lumière sur une menace qui se trouve sous nos yeux depuis des années », a déclaré Thompson. «Je suis heureux de voir que le DHS reconnaît pleinement la menace posée par les extrémistes violents de droite et déploie des efforts pour communiquer cette menace au peuple américain.

« J’espère que c’est la première étape de beaucoup pour contenir les terroristes domestiques violents qui ont été enhardis au cours des quatre dernières années. Il n’y a pas de place dans notre société pour leur violence ou leurs mensonges », a déclaré le président, ajoutant que le bulletin soulignait également l’urgence pour le Sénat d’agir sur la confirmation d’Alejandro Mayorkas, nommé par Biden pour diriger le DHS.