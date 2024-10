La sécurité et la confiance déterminent les choix alimentaires de 80 % des Canadiens souffrant d’allergies alimentaires

TORONTO, 8 octobre 2024 /CNW/ – Les allergies alimentaires déterminent le choix et la fidélité des consommateurs sur la scène gastronomique canadienne. Selon une nouvelle étude d’Allergies Alimentaires Canada, 80 % des personnes souffrant d’allergies alimentaires et 44 % de celles qui n’en souffrent pas affirment que les politiques de gestion des allergènes influencent leurs décisions lors du choix d’un restaurant.

« Plus de 3 millions de Canadiens sont touchés par des allergies alimentaires, et on estime 6,5 milliards de dollars dépensés chaque année par ces ménages pour aller au restaurant », explique Jennifer Gerdtsdirecteur exécutif d’Allergies alimentaires Canada. « Les établissements sensibilisés aux allergies ont une énorme opportunité d’accroître leur part de ce marché mal desservi. »

Recette du succès révèle des opportunités inexploitées pour les restaurants canadiens de fidéliser leur clientèle et de gagner des parts de marché. Strategic Navigator a interrogé 1 500 Canadiens pour comprendre ce qui motive leurs décisions et leurs dépenses en matière de restaurant.

La recherche révèle que fournir des informations précises sur les ingrédients et accommoder les personnes souffrant d’allergies alimentaires fidélise les consommateurs et est bon pour les résultats :

Les consommateurs allergiques aux aliments sont moins sensibles aux prix. Le coût est le principal obstacle à un repas plus fréquent au restaurant pour 65 % des consommateurs non allergiques, contre seulement 39 % des consommateurs souffrant d’allergies alimentaires.

Les consommateurs allergiques aux aliments sont fidèles, 86 % d'entre eux déclarent que leur allergie alimentaire détermine leur fidélité au restaurant.

Les consommateurs allergiques aux aliments déterminent leur choix de restaurant, même lorsque vous dînez avec des amis et de la famille non allergiques.

Allergies alimentaires Canada a développé Pensez aux allergies alimentaires, une courte vidéo et des ressources pour aider les établissements de restauration canadiens à devenir plus conscients des allergies. De nombreux exploitants, dont les restaurants Oliver & Bonacini, Pizzeria Libretto, Compass Group et Kawartha Dairy, utilisent déjà la formation gratuite. « Nous encourageons tous les opérateurs de l’industrie à se joindre à la conversation en téléchargeant nos ressources de formation gratuites sur PensezAllergieAlimentaire.ca« , déclare Gerdts.

« Chez Pizzeria Libretto, nous savons que rassembler les gens autour d’un repas crée une communauté, et cela devrait inclure les personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les supports de formation Pensez aux allergies alimentaires sont faciles à utiliser et aident notre équipe à être plus consciente des allergies. La vidéo et des fiches d’information donnent à notre équipe les informations dont elle a besoin pour être en confiance lorsqu’elle accueille des invités souffrant d’allergies alimentaires.

Cuisinier Rocco AgostinoLivret de pizzeria

« Au Rabbit Hole, l’utilisation des outils et des ressources Pensez aux allergies alimentaires d’Allergie alimentaire Canada s’aligne parfaitement avec notre engagement envers la qualité des aliments et l’hospitalité exceptionnelle. L’accès à ces ressources est crucial pour maximiser les avantages financiers de notre entreprise tout en donnant à notre personnel les connaissances et confiance pour garantir que chaque client soit servi en toute sécurité et vive une expérience culinaire optimale. J’encourage tout le monde dans le secteur de la restauration à les utiliser.

Cuisinier Andrew NowryLe terrier du lapin

« Répondre aux besoins des consommateurs allergiques aux aliments n’est pas seulement une question de santé publique, mais aussi une opportunité économique stratégique pour l’industrie canadienne de la restauration. Les restaurants qui mettent en œuvre de solides politiques de sensibilisation aux allergies peuvent exploiter une clientèle importante et fidèle, améliorant ainsi leur avantage concurrentiel et potentiellement améliorer leurs résultats. Il s’agit d’un scénario gagnant-gagnant dans lequel la sécurité des consommateurs s’aligne parfaitement avec la croissance de l’entreprise.

Dr Sylvain Charlebios, professeur, directeur principal, Laboratoire d’analyse agroalimentaire, Université Dalhousie

« Chez Kawartha Dairy, nous créons d’excellents souvenirs de famille depuis 1937. Nous sommes fiers et soucieux de garantir que tout le monde, y compris les personnes souffrant d’allergies alimentaires, puisse profiter de nos produits en toute sécurité. « Pensez aux allergies alimentaires » d’Allergies alimentaires Canada fournit d’excellentes ressources et les outils nécessaires pour servir chaque client de l’industrie en toute confiance.

Lennie Ouimette, Directeur, Assurance qualité et sécurité alimentaire, Kawartha Dairy

« Chez Compass Group Canada, la gestion des allergies alimentaires est un élément essentiel de la création d’une expérience culinaire sûre et accueillante pour nos invités. Notre partenariat avec Allergies Alimentaires Canada a été inestimable pour affiner notre programme de gestion des allergènes afin de mieux soutenir nos invités. Leurs outils complètent parfaitement nos ressources, en sensibilisant et en nous aidant à garantir que nos clients souffrant d’allergies alimentaires puissent dîner en toute confiance et tranquillité d’esprit.

Tanya Waraichgestionnaire HSQA, Compass Group Canada

Pour lire le rapport complet et télécharger des ressources gratuites, visitez PensezAllergieAlimentaire.ca

À propos d’Allergies alimentaires Canada :

Allergies alimentaires Canada est un organisme de bienfaisance national et la principale organisation de patients au pays qui s’engage à éduquer, à soutenir et à défendre les intérêts des plus de 3 millions de Canadiens touchés par les allergies alimentaires. L’organisation se concentre sur l’amélioration de la qualité de vie quotidienne en fournissant l’éducation et le soutien nécessaires pour gérer efficacement cette condition médicale, en bâtissant des communautés informées et solidaires et en agissant comme la voix nationale sur les problèmes clés des patients.

