«Pfizer considère que le profil bénéfice-risque de [the vaccine] dans la prévention du COVID-19 reste positif », a déclaré la société dans un communiqué aux médias, répondant au cas australien.

Avec «Plus de 200 millions de doses ont été administrées dans le monde» toujours aucune preuve n’est apparue « Pour conclure que les événements thromboemboliques artériels ou veineux (caillots sanguins), avec ou sans thrombocytopénie, sont un risque associé à l’utilisation de notre vaccin COVID-19, » A réclamé Pfizer.

Plus tôt cette semaine, il est apparu qu’un policier de Brisbane âgé de 40 ans avait développé des caillots sanguins quelques jours après avoir reçu une injection de Pfizer Covid-19. Il s’est avéré, cependant, que l’homme de 40 ans avait une maladie préexistante.



«Le sergent a déjà subi une intervention chirurgicale au genou en 2009 et a développé une thrombose veineuse profonde à la suite de cette procédure», a déclaré un porte-parole de la police.

L’officier s’est remis de la coagulation et est déjà revenu à ses fonctions, a-t-on annoncé. Une enquête menée par la Therapeutic Goods Administration (TGA) sur la façon dont il a développé les caillots sanguins est en cours. Pfizer a déclaré qu’il attendait avec impatience le rapport de la TGA.

















Les liens entre les cas isolés de coagulation sanguine et les campagnes de vaccination contre Covid-19 ont été mis en lumière, car le régulateur des médicaments de l’UE, l’Agence européenne des médicaments (EMA), a constaté que la maladie était un effet secondaire très rare avec le vaccin AstraZeneca / Oxford, connu maintenant sous le nom de Vaxzevria et le vaccin Johnson & Johnson. Cela a incité un examen plus approfondi des effets secondaires potentiellement mortels des vaccins alors que le monde se précipite pour inverser la tendance de la pandémie.

Par exemple, l’institut allemand Paul Ehrlich, qui étudie et surveille la vaccination, a noté 407 décès dans son rapport sur les complications et les effets secondaires soupçonnés du vaccin. Parmi ceux-ci, 321 personnes sont décédées après avoir reçu le vaccin Pfizer. Les données ont été recueillies entre le 27 décembre 2020 et le 2 avril 2021. L’âge médian des patients était de 85 ans. comme maladie cardiaque ou athérosclérose.

Les sceptiques se demandent si le risque de caillots sanguins est aussi élevé que les médias le prétendent, et plus élevé que les dommages possibles dus à d’autres effets secondaires potentiels. En février, lors de l’analyse du premier mois d’utilisation du vaccin à ARNm aux États-Unis, le CDC a parlé de «Rares cas d’anaphylaxie après la réception des deux vaccins», qui se composait de 4,5 cas par million de doses administrées.

Pendant ce temps, le CDC a demandé que l’utilisation du vaccin J&J soit interrompue après que six cas de caillots sanguins aient été signalés, après qu’environ 7 millions de personnes aient reçu le vaccin. Cela représente moins d’un cas par million.

La semaine dernière, l’Université d’Oxford, qui a développé le vaccin Vaxzevria, a publié une étude sur différents types de coagulation sanguine. Sur la base des données concernant l’un des types – la thrombose de la veine porte (PVT) – il semble que les cas étaient 30 fois plus fréquents chez les personnes ayant reçu les vaccins Pfizer et Moderna que chez celles ayant reçu le vaccin Vaxzervia.

La recherche comprenait également des données de l’EMA montrant que le taux d’incidence de la thrombose veineuse splanchnique chez les personnes ayant reçu le vaccin Vaxzevria était de 1,6 par million. Dans le même temps, selon leur analyse, le taux d’incidence de la thrombose de la veine porte chez les personnes ayant reçu les vaccins Pfizer ou Moderna était de 44,9 par million.

Cependant, il convient de noter que les chercheurs n’essayaient pas de comparer les effets de différents vaccins, mais ont utilisé les données pour montrer que les personnes ont un risque beaucoup plus élevé de caillots sanguins après avoir attrapé le coronavirus, plutôt que de les développer après avoir été vaccinées.

Dans l’ensemble, l’objectif principal des chercheurs était de se concentrer sur le risque de rares cas de coagulation sanguine connus sous le nom de thrombose veineuse cérébrale (TVC), qui, selon eux, est environ 100 fois plus élevé que la normale après une infection au Covid-19. Ils ont également constaté que la coagulation est environ huit fois plus susceptible de se produire après avoir contracté Covid-19 qu’après avoir reçu le vaccin AZ-Oxford Covid-19. Dans le cas de Pfizer ou Moderna, le risque de CVT de Covid-19 est environ 10 fois plus élevé.

Des inquiétudes concernant les vaccins à ARNm ont de nouveau été soulevées en janvier après que la correspondance entre l’EMA et les fabricants de vaccins qui demandaient son approbation ait été mise en ligne. Le journal médical évalué par des pairs, le BMJ, qui a analysé les documents divulgués, a rapporté que l’EMA était inquiète «Espèces d’ARNm tronquées et modifiées» dans certains des coups Pfizer. Les molécules d’ARNm intactes sont essentielles au bon fonctionnement des vaccins de ce type.

Le régulateur européen a finalement approuvé l’utilisation d’urgence du tir de Pfizer et a déclaré que les documents étaient « Manipulé » par des pirates informatiques avant la publication afin de saper la confiance dans les vaccins. Le régulateur a déclaré au journal français Le Monde que Pfizer avait finalement « résolu » toutes les questions nécessaires à l’approbation.

Pour peser sur la question de la sécurité des vaccins à ARNm, RT s’est entretenu avec Dmitry Kulish, professeur et expert en biotechnologie à Skoltech, l’Institut russe des sciences et de la technologie de Skolkovo. Il a déclaré à RT que la recherche existante montre comment les soi-disant récepteurs de type péage – une classe de protéines qui détecte les virus – déclenchent des mécanismes inflammatoires lorsqu’ils rencontrent de l’ARNm étranger. Il a déclaré que l’inflammation pouvait alors conduire à l’athérosclérose, qui à son tour provoquait la formation de caillots sanguins dans les artères.

«Il a été prouvé que l’un des effets systémiques de la cascade inflammatoire est de petites fissures dans les vaisseaux sanguins. La principale conséquence de ces fissures est la formation de caillots sanguins. » il a dit.

Un grand volume de données démontre que les récepteurs de type péage ont généralement une réaction beaucoup plus calme à l’ADN qu’à l’ARN. Il est important de comprendre cela.

Dans le même temps, Kulish a mis en garde contre le saut aux conclusions. « Jusqu’à cette année, personne n’avait injecté autant d’ARN dans les cellules d’un être humain vivant », il a dit.

Il a ajouté qu’un géant pharmaceutique comme Pfizer aurait probablement répondu à toutes les préoccupations majeures de l’EMA avant que le régulateur ne donne le feu vert à son vaccin. «La purification des vaccins de type ARNm est simple et peu coûteuse», il a dit.

«Néanmoins, je suis prêt à croire que les professionnels travaillant dans des sociétés pharmaceutiques internationales auraient pu essayer d’économiser de l’argent sur la purification, et à cause de cela, quelque chose s’est mal passé». il a dit. « Mais qu’ils avaient commis une sorte d’erreur dramatique en termes d’échelle – en cela je ne crois pas. »

Bien qu’il y ait quelques inquiétudes, le chercheur a soutenu que «Tout vaccin», que ce soit Spoutnik, Pfizer ou tout autre, «Protège les humains de tous les problèmes de santé cent fois mieux [than none at all]. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!