La sécurité des vaccins pour les enfants faisant l’objet d’un examen par le comité des CDC : mises à jour COVID

Un panel des Centers for Disease Control and Prevention se réunit aujourd’hui pour évaluer les risques par rapport aux avantages des vaccinations COVID-19 pour les jeunes adultes après des rapports d’inflammation cardiaque chez un petit nombre d’adolescents vaccinés.

Le CDC et la Food and Drug Administration avaient confirmé – au 14 juin – 323 cas de myocardite, inflammation du muscle cardiaque, ou péricardite, inflammation du sac qui entoure le cœur, chez des personnes de moins de 30 ans qui avaient reçu soit le Pfizer ou les vaccins Moderna. C’est sur plus de 310 millions de doses administrées aux États-Unis

Le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination a déclaré en mai que les « relativement peu » de cas de myocardite « semblent être légers » et sont inférieurs aux taux de référence attendus. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré à Fox News qu’elle s’attendait à une conclusion similaire aujourd’hui.

« Je pense que ce que nous verrons dans cette analyse pour l’ACIP (…) est le risque de cette maladie assez rare et généralement bénigne dans le contexte des avantages de ce que la vaccination peut faire en ce qui concerne COVID-19 », a déclaré Walensky à Fox News. Lire la suite ici.

Aussi dans l’actualité :

►La compagnie aérienne à petit budget Frontier répercute certains coûts de sécurité COVID sur les passagers, même si la compagnie aérienne a cessé de prendre la température des passagers avant les vols. La compagnie aérienne basée à Denver a des « frais de récupération COVID » de 1,59 $, a déclaré le porte-parole Zach Kramer.

►70 % des Californiens âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré mardi sur Twitter.

►Les décès parmi les patients de Medicare dans les maisons de retraite ont grimpé de 32% l’année dernière, avec deux pics dévastateurs à huit mois d’intervalle, a rapporté mardi un chien de garde du gouvernement dans l’examen le plus complet à ce jour des ravages du COVID-19 parmi ses victimes les plus vulnérables.

►Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré qu’il mettrait fin à l’état d’urgence de santé publique de l’État le 1er juillet, plus de 15 mois après l’avoir initialement déclaré en raison de la pandémie de coronavirus.

►Environ 900 employés des services secrets américains ont été testés positifs pour le coronavirus de mars 2020 à 2021, selon les dossiers gouvernementaux obtenus par un groupe de surveillance gouvernemental.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,5 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 602 400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 179 millions de cas et plus de 3,88 millions de décès. Plus de 150,42 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit près de 45,3% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Les médecins constatent une augmentation des problèmes de santé mentale et des sentiments de culpabilité chez les personnes guéries du COVID-19. Voici pourquoi.

L’Inde dépasse les 30 millions d’infections, deuxième derrière les États-Unis pour le nombre total de cas

L’Inde est devenue le deuxième pays, après les États-Unis, à signaler 30 millions d’infections. Les États-Unis ont signalé environ 3,5 millions de cas de plus que l’Inde. Au dernier taux de cas signalés, l’Inde dépasserait le nombre de cas aux États-Unis dans environ 11 semaines, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Le Brésil est le deuxième derrière les États-Unis pour les décès signalés : environ 602 000 aux États-Unis contre 505 000 au Brésil. Au dernier taux hebdomadaire de décès, le Brésil pourrait dépasser les États-Unis dans environ huit semaines.

On ne sait pas comment la sous-déclaration et l’accès aux tests ont affecté les chiffres dans les trois pays.

– Mike Stucka

Jill Biden fait la promotion de la vaccination dans le Mississippi, Tennessee

Première dame Jill Biden s’est rendue au Mississippi et au Tennessee, qui ont certains des taux de vaccination les plus bas du pays, pour parler de la sécurité et de l’efficacité des vaccins et pour promouvoir le vaccin qu’elle a qualifié de « miracle ». La visite de Biden à Jackson mardi était une étape de la tournée nationale de l’administration Biden pour encourager les millions d’Américains qui n’ont toujours pas été vaccinés contre COVID-19 à le faire. Le taux de vaccination du Mississippi de 30 % est le plus bas parmi les États et 15 % inférieur à la moyenne nationale.

« Il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de questions », a déclaré Biden. « Et en tant qu’enseignante, en tant que maman, en tant que grand-mère, je voulais donner aux gens les meilleures réponses possibles. »

– Sarah Haselhorst et Keisha Rowe, Mississippi Clarion Ledger

Rencontrez Peter Marks, un acteur clé de la lutte contre la pandémie

Le Dr Peter Marks a joué un rôle clé dans presque toutes les grandes décisions liées aux vaccins depuis le début de l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis. Marks, qui dirige une division de la Food and Drug Administration, a aidé à prendre la décision d’abandonner 60 millions de doses de vaccin COVID-19, craignant qu’elles n’aient été fabriquées dans des conditions dangereuses. En avril, il faisait partie du groupe qui a ordonné la pause du vaccin Johnson & Johnson lorsqu’il est apparu que les coups de feu provoquaient un effet secondaire potentiellement mortel. Comment est-il vraiment ? Lire la suite ici.

« Je suis une personne assez ennuyeuse qui se sent très chanceuse de travailler avec beaucoup de personnes extrêmement talentueuses en veillant à ce que nous fassions ce qu’il faut en matière de santé publique », a-t-il déclaré. « Je suis très heureux d’être au bon endroit au bon moment pour aider à faire partie de cela. »

– Karen Weintraub

La variante Delta maintenant 20% des nouvelles infections aux États-Unis

La variante Delta représente désormais plus de 20% des infections à coronavirus aux États-Unis au cours des deux dernières semaines, soit le double de ce qu’elle était lors du dernier rapport du CDC sur la prévalence de la variante. Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert en maladies infectieuses du pays, a averti que les États-Unis pourraient suivre le cours du Royaume-Uni, où la variante est devenue la souche dominante en raison de la propagation rapide chez les jeunes. Fauci dit que les indications sont que les vaccins restent efficaces contre la variante.

La variante Delta, détectée pour la première fois en Inde, représente la moitié des nouvelles infections dans les régions qui incluent l’Iowa, le Kansas, le Missouri, le Nebraska, le Colorado, le Montana, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l’Utah et le Wyoming.

Le taux de cas dans le monde est le plus bas depuis février

Les taux d’infection aux États-Unis pour COVID cette semaine commencent à plafonner, et il y a une inquiétude croissante qui pourrait être due à la variante Delta, selon le Rapport de situation hebdomadaire de Johns Hopkins.

Bien que la variante Alpha reste toujours la variante la plus importante du pays, sa prévalence a légèrement diminué pour céder la place à la variante Delta la semaine dernière. « Si ce saut indique une tendance à la hausse à plus long terme, la variante delta pourrait rapidement devenir la variante dominante aux États-Unis », indique le rapport.

Mais à l’échelle mondiale, les cas et les décès ont continué de diminuer au cours de la semaine dernière avec une baisse de 6 % et de 12 %, respectivement. Cela représente 2,5 millions de cas, la plus faible incidence hebdomadaire de cas depuis février 2021 et 64 000 décès, selon la mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l’Organisation mondiale de la santé.

La plupart des régions ont signalé une diminution des décès. Mais l’Afrique a signalé plus de 132 000 nouveaux cas et plus de 1 900 nouveaux décès, une augmentation respectivement de 39 % et 38 % par rapport à la semaine précédente, selon la mise à jour. Moins de 1% des habitants du continent ont même été partiellement vaccinés.

Les employés de l’hôpital de Houston licenciés ou démissionnent en raison de l’exigence du vaccin COVID-19

Plus de 150 employés dans un système hospitalier de Houston ont été licenciés ou ont démissionné après que le système médical a mis en œuvre un mandat exigeant un vaccin COVID-19 et qu’un juge a rejeté une action en justice à ce sujet.

Le système hospitalier avait auparavant exigé des employés qu’ils terminent leur vaccination avant le 7 juin. 178 employés ont été suspendus pendant deux semaines sans salaire pour ne pas s’être conformés.

Et après la fin de la période de suspension mardi, 153 employés ont démissionné ou ont été licenciés pour n’avoir pas terminé leurs vaccinations, a déclaré le système de l’hôpital méthodiste de Houston à l’Associated Press.

Un juge fédéral a rejeté la plainte la semaine dernière qui avait été déposée par 117 employés sur l’exigence. Les employés ont fait appel.

Contribuer : The Associated Press.