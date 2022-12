La sécurité des travailleurs sociaux sur le terrain reste préoccupante après leur meurtre – Shaw Local

SPRINGFIELD, Illinois – (AP) – Les responsables de l’Illinois cherchent des réponses après le meurtre la semaine dernière d’un travailleur de la protection de l’enfance de l’État lors d’une visite à domicile – la deuxième tragédie de ce type à se produire en moins de cinq ans.

Deidre Silas, enquêteuse au Département des services à l’enfance et à la famille de l’Illinois, a été poignardé à mort mardi dernier, lorsqu’elle a répondu à un appel de mise en danger possible d’enfants dans une maison de la ville de Thayer, dans le centre de l’Illinois.

Un homme lié à un ou plusieurs des six enfants qui se trouvaient à la maison à l’époque, Benjamin Reed, 32 ans, est détenu à la prison du comté de Sangamon sans caution pour meurtre au premier degré et autres charges. Une tentative de l’Associated Press pour joindre l’avocat de Reed vendredi a échoué.

La mort de Silas est la deuxième fois en quatre ans et demi que les responsables de l’État et la communauté des travailleurs sociaux demandent ce qui aurait dû être fait, mais ne l’a pas été, pour l’empêcher. L’enquêteuse du DCFS, Pamela Knight, 59 ans, est décédée des suites d’un passage à tabac brutal alors qu’elle tentait de retirer un enfant en danger de son père en septembre 2017.

Comme Silas, Knight était seule lorsqu’elle a été attaquée. Les responsables du DCFS, qui a 23 000 enfants sous sa garde, n’ont pas divulgué de détails sur les circonstances de la visite de Silas au foyer de Thayer, situé à 37 kilomètres au sud de Springfield, mais le directeur du DCFS, Marc Smith, a déclaré la semaine dernière que l’agence protocole a été respecté.

L’attaque contre Silas a également marqué la 21e fois depuis 2017 que les travailleurs sociaux ont fait l’objet de “menaces ou d’actes de violence” lors de 2,5 millions de visites à domicile dans l’Illinois, a déclaré le porte-parole de l’agence, Bill McCaffrey.

Sa mort a soulevé des questions sur la raison pour laquelle les travailleurs sociaux sont envoyés seuls dans des environnements potentiellement instables, et si le manque de personnel – un problème qui a tourmenté le DCFS pendant des décennies malgré un décret de consentement fédéral le réglementant – affecte la réponse des travailleurs sociaux sur le terrain.

“DCFS, si vous envoyez quelqu’un dans une situation comme celle-ci, envoyez-en simplement deux à la fois”, a déclaré le père de Silas, Roy Graham, la semaine dernière. “Que ce soit un homme et une femme ou deux hommes ou deux femmes, dans tous les cas, mais envoyez-en deux par visite, pas une seule.”

Les services de police ont toujours été disposés et capables d’aider. Cette coopération a été renforcée après la mort de Knight. Une loi signée en 2018 permet aux agents chargés de l’application de la loi d’entrer dans une autre juridiction pour appuyer une visite à domicile. Knight, qui était basé à Sterling, avait initialement des renforts de la police.

Mais le garçon que Knight cherchait n’était pas chez son père, forçant Knight à vérifier la maison de ses grands-parents dans le comté voisin. Elle a décidé qu’attendre qu’un nouveau service de police l’accompagne compromettait la sécurité du garçon. Le père du garçon l’a rencontrée au deuxième arrêt et l’a battue et lui a donné des coups de pied si violents qu’elle a subi des lésions cérébrales et est décédée cinq mois plus tard.

Arnold Black, spécialiste de la protection de l’enfance et superviseur du bureau DCFS Urbana, a déclaré que chaque fois qu’un travailleur social ou un superviseur estime qu’il devrait y avoir deux travailleurs lors d’une visite à domicile, cela est approuvé. Et il n’y a aucune hésitation à demander l’appui de la police, comme indiqué dans les procédures administratives de l’agence sur la sécurité sur le terrain.

« Parfois, prendre la police peut agiter le client. Vous devez connaître la famille… Vous avez des familles qui vont crier et crier après vous pendant les cinq premières minutes, mais ensuite ils vont vous laisser entrer”, a déclaré Black. “Mais si c’est un cas plus récent, ou si c’est dans une zone rurale, je n’ai aucun problème à attirer un autre travailleur pour y aller.

Le problème, cependant, est que le jumelage de travailleurs étire la main-d’œuvre, ce qui entraîne parfois la suppression d’employés d’autres bureaux, a déclaré Black. Le bureau d’Urbana a une pénurie de travailleurs de plus de 6% et les agents de l’équipe de Black ont ​​des charges de travail de 30 à 50 familles par travailleur, dépassant dans de nombreux cas la limite d’un décret de consentement fédéral de 1988 qui limite à 12 le nombre de nouveaux cas attribués mensuellement à chaque travailleur.

La tragédie de Knight a également entraîné, avec une poussée du syndicat des employés du DCFS, la Fédération américaine des États, des comtés et des employés municipaux 31, des agents de sécurité basés dans les bureaux et un meilleur accès aux dossiers des forces de l’ordre des personnes à visiter.

Black, membre du comité AFSCME qui discute trimestriellement des problèmes avec la direction du DCFS, a déclaré que la main-d’œuvre continue de faire pression pour d’autres changements qu’elle soutient.

Ces changements comprennent une formation continue d’autodéfense et de désescalade de la police de l’État de l’Illinois, des annonces d’intérêt public pour familiariser le public avec les travailleurs sociaux et leurs fonctions et une base de données d’application de la loi comme dans le comté de Cook qui enregistre non seulement les arrestations et les condamnations, mais toute interaction avec la police. avoir avec une adresse particulière.

Les enquêteurs nouvellement embauchés, qui gagnent environ 55 000 dollars par an, doivent suivre avec succès une session de formation «fondamentale» de six semaines qui comprend des précautions de sécurité, a déclaré le porte-parole du DCFS, Bill McCaffrey. Une fois sur le terrain, ils continuent sous la tutelle d’un superviseur et doivent suivre une formation « sécurité au travail et sur le terrain » dans les 90 jours suivant leur entrée en fonction.

La sénatrice Sara Feigenholtz, démocrate de Chicago et leader sur les questions de protection de l’enfance, a déclaré que le DCFS devait construire une infrastructure, avec la coopération du secteur privé, pour recruter et retenir les employés. Elle anticipe plus immédiatement législation sur la sécurité lorsque les faits de la mort de Silas sont publics.

“S’il y a d’autres ressources que nous pouvons donner à nos travailleurs de première ligne, vous serez sûr que nous allons chercher comment éviter ce genre de situation”, a déclaré Feigenholtz.

___

Suivez l’écrivain politique John O’Connor sur https://twitter.com/apoconnor

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.