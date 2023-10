La sécurité des Ravens, Kyle Hamilton, a été expulsée pour un coup de casque contre les Titans ; Marcus Williams quitte – Twin Cities

La sécurité des Ravens, Kyle Hamilton, a été expulsée au troisième quart de la victoire 24-16 de dimanche contre les Titans du Tennessee pour avoir frappé casque contre casque contre le receveur large Chris Moore.

Alors que les Titans faisaient face aux premiers et 15 sur la ligne des 30 verges des Ravens avec 8:37 à jouer au troisième quart, le quart-arrière Ryan Tannehill a lancé une passe à Moore près de la ligne de but. Le demi de coin Brandon Stephens a interrompu la passe alors que Moore sautait en l’air avant que Hamilton n’arrive pour effectuer le plaquage. L’avant du casque de Hamilton est entré en contact avec le côté de celui de Moore, et l’ancien receveur des Ravens a heurté violemment le sol.

Moore a eu du mal à se lever et a été immédiatement pris en charge par les entraîneurs de l’équipe avant de quitter le terrain par ses propres moyens. Il a été rapidement exclu en raison d’une commotion cérébrale.

Après une discussion, les officiels ont annoncé que Hamilton était disqualifié du match. Il s’agit de la première expulsion de la carrière du joueur de deuxième année.

« [There was] De mon point de vue, cela n’a rien de malveillant », a déclaré Hamilton après le match. «Je n’essayais pas de lui faire du mal. Je n’essayais pas de faire quelque chose de mal. J’essayais juste de sortir le ballon.

L’entraîneur John Harbaugh a déclaré qu’il considérait le drapeau comme étant inutilement rugueux en raison du contact casque contre casque, mais l’éjection ne lui a pas été expliquée sur le terrain.

« C’est venu de [the replay review center in] New York, je suppose. [They’ll] Je dois nous expliquer pourquoi », a déclaré Harbaugh. « Ce n’est pas quelque chose que nous avons vu auparavant. C’est nouveau, en ce qui me concerne.

Geno Stone, qui a été un contributeur régulier cette saison alors que la sécurité Marcus Williams était absent en raison d’une blessure aux pectoraux, a remplacé Hamilton et a intercepté une passe lors de la prochaine série défensive des Ravens, sa troisième de la saison en NFL. Williams a également quitté le terrain en boitant et est entré dans les vestiaires après l’interception. Il n’est pas revenu.

Après la pénalité de 15 verges infligée à Hamilton pour le coup illégal, le porteur de ballon des Titans Derrick Henry s’est précipité pour un touché de 15 verges pour réduire le déficit du Tennessee à 18-13 après être entré à la mi-temps avec un retard de 16. Mais grâce à l’interception de Stone et à deux autres tirs sur le terrain. buts de Justin Tucker, les Ravens ont tenu bon pour assurer la victoire.

Hamilton a déclaré qu’il priait pour Moore et espère que le receveur pourra bientôt revenir. Le choix de première ronde de 2022 a déploré avoir quitté le match tôt après que sa famille ait fait le voyage à Londres.

« [It was the] le feu de l’action », a déclaré Hamilton. «J’aimerais pouvoir le reprendre maintenant. Je n’essayais pas de blesser les sentiments de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je suis évidemment tout simplement en désaccord avec l’appel pour le moment, ne pouvant pas voir en arrière. Je suis d’accord qu’un drapeau aurait peut-être dû être lancé, mais en faisant tout ce chemin, je suis ici depuis une semaine. J’ai fait venir ma mère et mon frère ici. C’est l’anniversaire de mon frère. C’est juste difficile de ne pas pouvoir terminer le match.

