La sécurité des factures Damar Hamlin s’entraîne dans les coussinets pour la première fois depuis un arrêt cardiaque

Parmi les milliers d’émotions – dont l’appréhension – qui traversaient la tête de Damar Hamlin lundi alors qu’il enfilait ses coussinets pour s’entraîner pour la première fois au camp d’entraînement, celle qui l’a finalement emporté était la joie.

Pour tout ce que la sécurité des Buffalo Bills a surmonté en sept mois depuis qu’il a fait un arrêt cardiaque pendant un match et qu’il a dû être réanimé sur le terrain, Hamlin dit qu’il s’est appuyé sur sa foi en Dieu et en lui-même, ainsi que sur le soutien de sa famille et de ses coéquipiers, franchir une nouvelle étape vers la reprise de sa carrière de joueur.

« Un très gros obstacle comme vous pouvez l’imaginer. Par exemple, j’ai pratiquement perdu la vie en pratiquant ce sport », a déclaré Hamlin lors d’une conférence de presse après l’entraînement.

« J’ai fait le choix de jouer. Mais je traite mille émotions. Je n’ai pas peur de dire que ça me traverse l’esprit d’avoir un peu peur ici et là », a-t-il ajouté. « Ma foi est plus forte que n’importe quelle peur. C’est ce que je veux prêcher ici. Et c’est le message que je veux transmettre au monde que tant que votre foi est plus forte que votre peur, vous pouvez traverser n’importe quoi. »

Bien que Hamlin ait été autorisé à reprendre l’entraînement à la mi-avril, il l’a fait en portant un casque et un short avec le reste de ses coéquipiers pendant leurs sessions de printemps et les quatre premiers jours du camp d’entraînement, comme l’exigent les règles de la NFL. L’ampleur de la première journée des Bills dans les pads n’a pas été perdue pour Hamlin, étant donné que c’était la première fois qu’il était en uniforme complet depuis son effondrement sur le terrain à Cincinnati le 2 janvier après avoir fait ce qui semblait être un tacle de routine des Bengals. receveur Tee Higgins.

« Ah mec, c’est incroyable. C’est une montagne russe d’émotions. J’étais un peu partout juste d’être de retour pour la première fois », a déclaré Hamlin. « J’essaie juste de garder tout aussi normal que possible. … Tout cela est le timing de Dieu. Vous m’entendrez souvent dire cela ici. »

La normalité du football l’a frappé environ une heure après le début de l’entraînement lorsque Hamlin est entré sur le terrain pour la première fois lors d’un exercice de course d’équipe en zone rouge dans lequel le tacle n’était toujours pas autorisé.

Lors de son deuxième jeu, Hamlin n’a montré aucune hésitation en se précipitant vers Damien Harris et en l’enveloppant des deux bras. Un jeu plus tard, le porteur de ballon James Cook a cassé un tacle avant que Hamlin ne rejoigne un coéquipier pour l’envelopper juste avant la ligne de but.

Le plus gros contact de Hamlin est survenu lors du dernier jeu d’entraînement, lorsqu’il a évité un bloc pour se frayer un chemin dans le champ arrière et aider un coéquipier à arrêter l’ailier rapproché Quintin Morris pour ce qui aurait été une défaite.

« Ce premier petit moment de contact, c’était juste pour me le faire savoir. Je me sentais vivant, mec. J’avais l’impression d’être ici », a déclaré Hamlin avec un large sourire. « Alors ça faisait du bien. C’était juste ce moment de: ‘Très bien, installons-nous et prenons juste un jeu à la fois. Continuons simplement.' »

Le seul reproche de Hamlin était de ne pas avoir de balles lancées dans sa direction pendant les exercices d’équipe, bien qu’il ait ri en disant que ce n’était peut-être pas une mauvaise chose.

« Quand le ballon ne vient pas vers moi, cela vous fait penser que vous faites bien votre travail », a déclaré Hamlin. « Mais, vous savez, j’aimerais avoir plus d’opportunités de faire un gros jeu et d’augmenter un peu l’entraînement. »

Le joueur de 25 ans de la région de Pittsburgh entame sa troisième saison dans la NFL. Sélectionné par Buffalo au sixième tour du repêchage de 2021 de Pitt, il a ouvert la saison dernière en tant que remplaçant avant de commencer 13 matchs après que Micah Hyde ait subi une blessure au cou mettant fin à la saison.

Le personnel médical de Damar Hamlin et Buffalo Bills reçoit une standing ovation avant le Super Bowl LVII

Cette année, Hamlin est en compétition avec Taylor Rapp, agent libre pendant l’intersaison, pour un rôle de remplaçant derrière Hyde et Jordan Poyer. Quant au prochain obstacle de Hamlin, il surviendra le 12 août, lorsque les Bills ouvriront leur calendrier de pré-saison à domicile contre Indianapolis.

[2023 NFL Comeback Player of the Year odds, lines, best bet, prediction]

Rapp, qui a passé ses quatre premières saisons dans la NFL avec les Rams de Los Angeles, est peut-être nouveau à Buffalo mais est impressionné par la façon dont Hamlin s’est comporté.

« Le chemin parcouru et ce qu’il est capable de revenir de la fin de la saison dernière et le simple fait de voir comment il se comporte et attaque la cure de désintoxication de l’établissement est tout simplement inspirant », a déclaré Rapp.

Un jour plus tôt, l’entraîneur Sean McDermott a déclaré qu’il suivait une ligne fine en traitant Hamlin comme n’importe quel autre joueur, tout en gardant à l’esprit ce qu’il avait traversé.

« Je pense que la sensibilisation est importante, n’est-ce pas? Vous avez un nombre X de gars ici, puis vous avez Damar là-bas également et essayez de le rendre aussi normal que possible », a déclaré McDermott. « Nous allons le soutenir à travers cela, et jusqu’à présent, il a fait un travail phénoménal. »

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Damar Hamlin Billets de Buffalo