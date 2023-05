La sécurité des factures Damar Hamlin revient à la pratique 5 mois après l’expérience de mort imminente

ORCHARD PARK, NY (AP) – Portant un short et son maillot d’entraînement bleu n ° 3 familier, la sécurité des Buffalo Bills Damar Hamlin a commencé à revenir dans le football lors du minicamp volontaire de l’équipe mardi, environ cinq mois après avoir vécu une expérience de mort imminente sur le terrain.

La seule chose qui manquait était son casque.

Bien qu’il ait été empêché de participer aux séances d’équipe, Hamlin a participé à des exercices individuels et à des parties d’étirement pour ouvrir et mettre fin à l’entraînement en franchissant les prochaines étapes vers la reprise de sa carrière de footballeur.

« Nous le prenons un jour à la fois et soutenons Damar de toutes les manières possibles », a déclaré l’entraîneur Sean McDermott. Sinon, il n’a fourni aucun calendrier quant au moment où le joueur pourra reprendre l’entraînement complet un peu plus d’un mois après que Hamlin a été autorisé à jouer.

Hamlin, 25 ans, a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimé sur le terrain après avoir fait ce qui semblait être un tacle de routine au cours du premier quart d’un match à Cincinnati, et diffusé à un public national aux heures de grande écoute le janv. 2.

L’entraîneur des arrières défensifs John Butler a mis en lumière l’approche de l’équipe vis-à-vis de la routine d’entraînement de Hamlin en disant qu’elle est basée sur une communication constante entre le joueur et le personnel médical des Bills.

« C’est le processus de Damar », a déclaré Butler. « Tout ce que nous pouvons faire, c’est écouter, communiquer avec lui et essayer d’être au même niveau que lui. »

L’approche lente des Bills vis-à-vis de la participation de Hamlin semble correspondre à la façon dont ils ont soulagé d’autres joueurs après des blessures graves. Et c’est compréhensible en ce qui concerne Hamlin, étant donné le temps qu’il a manqué au cours d’un long processus de récupération qui l’a limité à beaucoup d’efforts physiques avant de se présenter au programme d’entraînement volontaire de l’équipe le mois dernier.

Hamlin avait encore besoin d’un respirateur pour l’aider à respirer pendant plusieurs semaines après sa sortie de l’hôpital à la mi-janvier.

Il a clairement indiqué qu’il voulait reprendre le jeu. Affirmant que son cœur était toujours dans le jeu, Hamlin a annoncé son retour dans la NFL il y a un peu plus d’un mois après avoir été autorisé à jouer par les Bills et plusieurs spécialistes indépendants. Ne voulant pas céder à la peur et à l’inquiétude, Hamlin a déclaré qu’il y avait peu de chances que l’épisode se reproduise en révélant que les spécialistes ont convenu que son cœur s’était arrêté à la suite d’une commotio cordis, qui est un coup direct à un moment précis d’un battement de cœur qui provoque un arrêt cardiaque.

« Ce fut un événement qui a changé ma vie, mais ce n’est pas la fin de mon histoire », a déclaré Hamlin le mois dernier.

Maintenant qu’il se concentre sur la reprise du football, les prochaines étapes de Hamlin ne seront pas différentes de celles de tout autre joueur de la NFL dans sa tentative d’obtenir une place dans l’alignement pour sa troisième saison. Les Bills ont encore deux semaines d’entraînements volontaires avant d’ouvrir un minicamp obligatoire à la mi-juin, suivi de l’ouverture du camp d’entraînement fin juillet.

« C’est un miracle », a déclaré Butler, évaluant le chemin parcouru par Hamlin depuis janvier.

« L’avoir là-bas, dans les exercices, dans les visites guidées, dans les réunions et juste au jour le jour, je pense que c’est incroyable », a-t-il ajouté. « Mais d’après où il va, je pense qu’il va définitivement dans la bonne direction. »

Le rétablissement de Hamlin a été qualifié de remarquable par les médecins qui l’ont soigné. Il a passé les premiers jours de sa convalescence dans un coma médicalement provoqué au centre médical de l’université de Cincinnati. Ses capacités motrices et cognitives sont rapidement revenues et il a passé 10 jours dans les hôpitaux de Cincinnati et de Buffalo avant d’être libéré.

L’effondrement de Hamlin a entraîné une vague de soutien de toute la NFL et de toute l’Amérique du Nord, les dons faits à l’organisation caritative de Hamlin dépassant les 9 millions de dollars. Et son rétablissement a été célébré, le joueur étant honoré par la NFL, la NFL Players Association et plus récemment sélectionné par les Professional Football Writers of America comme lauréat du prix George Halas, qui est décerné à un joueur, entraîneur ou personnel de la NFL. membre qui surmonte l’adversité pour réussir.

