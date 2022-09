La sécurité des Bears de Chicago, Jaquan Brisker, retourne à l’entraînement, optimiste pour le retour de la semaine 1 – Shaw Local

LAKE FOREST – La sécurité recrue des Bears, Jaquan Brisker, s’est blessée au pouce lors du match d’ouverture de la pré-saison le 13 août à Soldier Field, mais n’y a pas beaucoup pensé. Les entraîneurs l’ont enregistré, mais il a continué à jouer.

Après le match, le personnel d’entraînement lui a dit de venir tôt le lendemain.

“[They] commencé à jouer avec ça, et c’était comme, ‘Tu dois aller voir le médecin’, a déclaré Brisker mercredi à Halas Hall.

La blessure a coûté à Brisker plus de deux semaines d’entraînement et deux matchs de pré-saison. Les choses s’améliorent cependant pour le 48e choix au repêchage. Brisker a repris l’entraînement mercredi pour la première fois depuis sa blessure.

Brisker avait besoin d’une intervention chirurgicale au pouce, mais a déclaré que les médecins avaient fait un excellent travail et qu’il était en avance sur le calendrier à son retour. Brisker portait une attelle sur son pouce mercredi.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré que Brisker était limité à des exercices individuels lors de l’entraînement de mercredi. Il verra plus de représentants lors des séances d’équipe dans les prochains jours. Eberflus a indiqué que Brisker est sur la bonne voie pour jouer lors de l’ouverture de la saison le 11 septembre.

Brisker est l’une des 12 recrues encore sur la liste active après que l’équipe a renoncé mercredi à l’arrière recrue Zachary Thomas. Brisker devrait commencer à la sécurité aux côtés du vétéran Eddie Jackson.

“Tous les recrues auront beaucoup à faire”, a déclaré Eberflus. “Pour qu’ils puissent venir et exécuter le jour 1, ça va être beaucoup pour ces gars et ils doivent vraiment se concentrer et se perfectionner. Et [Brisker’s] faire ça. Il fait un très bon travail à cet égard.

La plupart du temps, il était mis à l’écart, Brisker était collé à sa tablette en train de regarder un film. Il a appris ces habitudes lors de séances de cinéma avec Jackson au cours de l’été, et il voulait s’assurer qu’il pouvait facilement revenir dans la programmation.

Brisker avait l’impression d’avoir une solide compréhension de la défense après les OTA au printemps. Il est venu au camp d’entraînement pour montrer ce qu’il peut faire. Le joueur de 23 ans portait un t-shirt sur lequel était écrit “Takeaway King” lors de son entretien mercredi.

Les Bears prévoient de l’utiliser partout sur le terrain. Brisker est assez grand pour jouer dans la surface et assez avisé pour mettre la main sur le ballon.

“Beaucoup de gens disent que je suis ceci ou cela”, a déclaré Brisker. “Je ne suis pas. Je suis polyvalent. J’ai toujours été comme ça toute ma carrière, et je serai comme ça ici, alors continuez simplement à montrer que je peux jouer haut et bas.

Mises à jour du personnel : Le demi de coin Jaylon Johnson, le receveur Byron Pringle, le receveur Velus Jones Jr. et le centre Lucas Patrick restent blessés.

Les Bears ont effectué plusieurs mouvements d’alignement, revendiquant six joueurs au ballottage et supprimant cinq joueurs pour faire de la place. L’ancien joueur de ligne des Raiders Alex Leatherwood était le gros ajout. Les Bears ont ajouté 14 joueurs à l’équipe d’entraînement.

L’équipe a également placé le receveur Tajae Sharpe sur la liste des blessés en raison d’une blessure aux côtes. Parce que Sharpe est allé sur IR avant 15 heures mercredi, il est absent pour la saison et ne peut pas être désigné pour le retour.

Les joueurs placés sur IR après 15 heures pourraient potentiellement revenir. Le receveur N’Keal Harry est candidat à une RI à court terme jeudi après s’être blessé à la cheville pendant le camp. Harry serait éligible pour revenir après quatre matchs. On ne sait pas si l’un des autres joueurs blessés pourrait faire l’objet d’une IR à court terme. Eberflus a refusé de commenter Harry ou toute autre blessure.