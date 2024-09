La sécurité des arrêts de bus scolaires en question

8 septembre — TRAVERSE CITY — La sécurité des arrêts de bus dans le district scolaire public de la région de Traverse City est scrutée de près par les parents après le décès tragique, mardi, de Jayson « JJ » Hoogeveen, 8 ans, de Traverse City.

JJ était à un arrêt de bus le premier jour d’école lorsqu’il a été heurté par un véhicule conduit par Matthew Butler, 63 ans, de Traverse City, selon le bureau du shérif du comté de Grand Traverse.

Peu de détails sur ce qui s’est passé ce matin-là au King’s Court Mobile Home Park sont rendus publics par les forces de l’ordre et les responsables scolaires.

Le rapport de police indique que JJ a été heurté à 7h24 sur Charles Place, près de l’intersection du boulevard Ray dans le parc de Garfield Township.

Les habitants du quartier où la tragédie a eu lieu affirment que JJ attendait le bus lorsqu’il a été heurté.

Certains parents affirment avoir déjà fait part de leurs inquiétudes aux responsables de l’école au sujet de l’arrêt de bus.

Le surintendant des écoles publiques de la région de Traverse City, le Dr John VanWagoner, a déclaré qu’il avait cru comprendre que JJ attendait le bus pour l’emmener à l’école élémentaire Traverse Heights ce matin-là.

« Nous sommes très attristés par cette situation », a déclaré VanWagoner. « En tant que parent, je ne peux tout simplement pas imaginer la perte d’un enfant dans quelque situation que ce soit. Nos pensées vont à toutes nos familles et à tous les enfants qui ont dû faire partie de cette épreuve. »

Après la tragédie, l’un des parents de King’s Court, Tiffani Osborne, a organisé des patrouilles quotidiennes de parents bénévoles pour surveiller les passages piétons lors de la prise en charge et du retour des enfants.

En plus de travailler bénévolement quotidiennement comme garde-barrière la semaine dernière, elle a créé un document Google où les parents et d’autres adultes de la communauté peuvent s’inscrire pour des tâches de garde-barrière ou pour faire des dons de repas pour la famille de JJ.

Il y a deux arrêts de bus dans le parc, l’un près du bureau de gestion et l’autre près de l’entrée sud sur Lloyd Lane. Et les parents du parc, y compris elle-même, s’inquiètent depuis des années de ces deux arrêts de bus, a déclaré Osborne.

« L’année dernière, j’avais fait beaucoup de bruit à propos des arrêts de bus », a-t-elle déclaré. « Ils ne sont pas du tout sûrs. »

L’arrêt de bus où JJ a été heurté a récemment été examiné par le TCAPS après que le district ait reçu une plainte d’un parent, a déclaré le surintendant.

« Cet arrêt a été évalué à la fin de l’année dernière, car on avait demandé qu’il soit différent, et cet arrêt a dû être conservé là où il est pour les protocoles de sécurité des bus scolaires mis en place par l’État », a déclaré VanWagoner.

Le directeur des transports du TCAPS, Tyson Burch, aide à déterminer les emplacements acceptables pour les arrêts de bus, en fonction de l’endroit où se trouvent les étudiants et des considérations de sécurité.

Les emplacements des arrêts de bus sont revus chaque année, a déclaré le surintendant.

Si un parent a une plainte à formuler ou souhaite qu’un arrêt d’autobus soit déplacé, c’est lui qui coordonne l’évaluation de la demande, a déclaré VanWagoner.

Burch utilise les informations des conducteurs de bus scolaires, des logiciels et des directives de l’État pour déterminer la sécurité des arrêts de bus, a-t-il déclaré.

« Nous avons des protocoles très stricts imposés par l’État pour les arrêts de bus que nous devons suivre », a ajouté VanWagoner. « Nous devons aller les évaluer et ce n’est pas toujours ce qui est le plus pratique. Il faut choisir ce qui est le plus sûr et ce qui constitue un arrêt légal selon les exigences de l’État du Michigan en matière de transport. »

VanWagoner a déclaré que la loi du Michigan impose des exigences en matière de visibilité, de distance d’arrêt et de chargement et de déchargement en toute sécurité des enfants et n’autorisera pas les arrêts de bus dans des endroits qui ne répondent pas à ces exigences.

La sécurité des étudiants qui attendent l’autobus est un facteur qui est également pris en compte, a-t-il déclaré.

« Nous essayons, autant que possible, de faire en sorte qu’ils n’aient pas à traverser devant l’autobus. Mais, dans certaines situations, nous le faisons », a déclaré VanWagoner.

Après la demande des parents il y a plusieurs mois, Van Wagoner a déclaré que l’arrêt de bus de King’s Court avait été légèrement déplacé, mais devait rester dans la même zone générale en raison des exigences de l’État.

Mais il a déclaré qu’il n’avait connaissance d’aucune demande reçue ces derniers jours pour déplacer cet arrêt de bus.

Pourtant, même si le district avait reçu des demandes en ce sens, il serait difficile de le déplacer à moins de modifier l’emplacement.

« Cela a été évalué et il a été déterminé que c’était l’arrêt légal », a déclaré VanWagoner, ajoutant : « S’il y avait un autre élément, des ajouts ont été faits à la route ou si la société de gestion envisageait d’en faire, nous travaillerions toujours avec les gens là-dessus. »

Le TCAPS améliore continuellement la sécurité de ses bus, a-t-il déclaré. Les chauffeurs de bus enseignent aux élèves la sécurité des bus le premier jour et leur donnent des instructions sur la façon de traverser la route en toute sécurité, d’attendre les feux clignotants et de se tenir à une certaine distance de la route.

Le district propose quatre horaires de ramassage différents le matin pour le collège, le lycée, l’école primaire à démarrage précoce et l’école primaire à démarrage tardif. Les horaires de ramassage sont déterminés par l’heure de début de l’école.

La plupart des arrêts proposent trois horaires de prise en charge différents, notamment pour les collèges, les lycées et une école primaire. Cet échelonnement des horaires de prise en charge permet de gérer le nombre d’élèves à l’arrêt et dans le bus.

Nouveauté cette année, les élèves du primaire scannent leur carte d’identité lorsqu’ils montent et descendent des autobus afin que leur localisation puisse être suivie à l’aide du GPS.

La plupart de ces règles et réglementations n’entrent en vigueur qu’une fois que les enfants sont pris en charge par le TCAPS.

Linda Sloat, une résidente de King’s Court qui vit en face de l’arrêt de bus où JJ a été heurté, a déclaré qu’elle pensait que la société de gestion de King’s Court avait la responsabilité de fournir un endroit plus sûr aux enfants pour attendre le bus.

« Ils se promènent toute la journée et donnent des contraventions aux gens pour un rien, mais ils ne font pas ce qu’ils devraient faire », a déclaré Sloat.

« Je pense qu’ils ont la responsabilité de [safe bus stops]parce que s’ils ne fournissent pas un endroit sûr, ou un endroit décent, pour la sécurité des enfants qui vivent ici, je pense que c’est leur travail », a-t-elle déclaré.

Les tentatives pour joindre Sun Communities Inc., une fiducie de placement immobilier publique, ont été infructueuses.

Kathryn DePauw réalise un reportage en partenariat avec Report for America.