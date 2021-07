La sécurité de l’hôtel « N’A RIEN FAIT car une femme âgée a été traînée par les cheveux et violée par un prédateur »

Le personnel de sécurité de l’HTEL n’aurait rien fait car une femme âgée a été traînée par les cheveux et violée.

Le prédateur a pris d’assaut le Rodeway Inn dans le comté de Miami-Dade, en Floride, avant d’attaquer l’homme de 67 ans dans le couloir le 10 juillet.

Une femme de 67 ans a été agressée sexuellement dans le couloir d’un hôtel Crédit : WPLG Local 10

Le personnel de sécurité du Rodeway Inn dans le comté de Miami-Dade, en Floride, n’aurait rien fait pour aider

Des images de vidéosurveillance montrent la victime tirée par les cheveux puis transportée dans un ascenseur.

Elle aurait « crié pour sa vie » alors que l’homme l’avait « sauvagement battue » et « étranglée » avant d’être agressée sexuellement.

L’avocat Justin Shapiro a déposé une plainte contre les propriétaires de l’hôtel après que des images de vidéosurveillance ont révélé que des membres du personnel avaient regardé l’horreur se dérouler et n’étaient pas intervenus.

Il a déclaré à la section locale 10 de WPLG : « C’est l’une des pires pannes de la sécurité des hôtels que nous ayons jamais vues.

« Notre client a été sauvagement battu, agressé sexuellement et étranglé dans les couloirs de l’hôtel.

« Et ce qui est le plus choquant à ce sujet, c’est que les représentants de l’hôtel savaient que cela se passait. Ils étaient là.

« Elle crie pour sa vie et ils ont gelé. »

‘SANG ET BATTERIE’

La victime, qui était en vacances avec son mari, a été « étouffée au point de perdre la vue et de perdre connaissance » puis est restée « ensanglantée et battue », selon son neveu.

Elle a subi une hémorragie cérébrale, des côtes cassées, des poumons effondrés et une grave lésion cérébrale et a dû subir une intervention chirurgicale de huit heures « pour lui sauver la vie ».

La police a arrêté Travon Smith, 22 ans, pour l’attaque.

Il fait face à quatre chefs d’accusation de cambriolage avec coups et blessures, enlèvement, coups et blessures sexuels et coups et blessures.

Les policiers ont déclaré que Smith avait frappé le mari de la femme alors qu’il ouvrait la porte de sa chambre d’hôtel avant de « le mordre la nuque ».

Le procès indique que la victime « appelait à l’aide, mais ni les représentants de l’hôtel ni l’agent de sécurité n’ont pris la moindre mesure ».

Ils auraient « regardé cette attaque se dérouler à moins d’un mètre cinquante ».

Shapiro a déclaré: « Il n’y a pas de mots. C’est l’une des attaques les plus sauvages que j’ai jamais vues.

« Son visage a été mordu, sa tête a été écrasée contre le sol alors qu’il la forçait à avoir une fellation.

« Elle est maintenant un gâchis absolu comme vous pouvez l’imaginer. »

La victime a été traînée par les cheveux dans un ascenseur Crédit : WPLG Local 10

L’avocat Justin Shapiro a déposé une plainte contre les propriétaires de l’hôtel Crédit : WPLG Local 10