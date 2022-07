La Sécurité de la vieillesse augmentera pour les Canadiens de 75 ans et plus

Le gouvernement canadien augmentera la sécurité de la vieillesse (SV) à partir de la semaine prochaine, une décision qui, selon le gouvernement fédéral, sera la première augmentation permanente de la pension en près de 50 ans.

L’initiative verra la SV augmenter de façon permanente de 10 % pour les personnes âgées de 75 ans et plus.

Un communiqué publié jeudi par le gouvernement fédéral indique qu’en plus des ajustements pour l’inflation, il s’agira de la première augmentation permanente de la pension depuis 1973.

Les libéraux fédéraux ont mentionné l’augmentation de 10 % de la SV dans leur plateforme et ont ensuite inclus la mesure dans le budget de 2021.

Mais l’engagement remonte aux élections fédérales de 2019, lorsque le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce pendant la campagne électorale.

« L’augmentation permanente de la pension de la SV contribuera à offrir aux personnes âgées une plus grande sécurité financière maintenant et à l’avenir », a déclaré jeudi le ministre des Aînés, Kamal Khera, dans un communiqué du gouvernement fédéral.

« Les jeunes aînés — et tous les Canadiens — peuvent profiter d’une plus grande tranquillité d’esprit lorsqu’ils planifient leurs finances de retraite, sachant qu’ils pourront compter sur un plus grand soutien de la pension de la SV au cours de leurs dernières années.

La pension de la SV est versée mensuellement aux personnes âgées de 65 ans et plus au Canada.

Les retraités à part entière peuvent s’attendre à recevoir plus de 800 $ en fonds supplémentaires au cours de la première année, selon le communiqué du gouvernement fédéral, dont 3,3 millions de personnes âgées en bénéficient.

Le gouvernement fédéral a offert un paiement unique de 500 $ en août 2021 aux personnes âgées admissibles à la SV. Cela faisait également partie du budget de l’année dernière.

Cette augmentation survient après que le taux d’inflation au Canada a augmenté de 8,1 % en juin par rapport à l’année précédente, ce qui en fait la plus forte augmentation annuelle depuis janvier 1983.

Anthony Quinn, directeur communautaire de l’Association canadienne des individus retraités (CARP), a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi que même si l’augmentation de la SV est la bienvenue, une cohorte de 10 ans de personnes âgées entre 65 et 75 ans est toujours exemptée .

“Nous sommes heureux que le gouvernement se penche sur la SV, mais il laisse de côté une grande partie des personnes âgées qui sont dans le besoin”, a déclaré Quinn.

En mai 2021, CARP, ainsi que l’Association nationale des retraités fédéraux et le Réseau FADOQ, ont demandé au gouvernement Trudeau d’augmenter les prestations de la SV de 10 % pour tous les aînés admissibles, et pas seulement ceux de 75 ans et plus.

“Cette mesure est discriminatoire sur la base de l’âge et risque de créer un dangereux précédent en créant deux catégories de seniors”, selon un communiqué publié par les trois organisations.

Quinn a déclaré que bien que la SV soit révisée tous les trimestres et mesurée par l’indice des prix à la consommation, ce que les membres de CARP lui disent, c’est que l’indexation ne correspond pas à la réalité qu’ils vivent en ce qui concerne le coût de la nourriture, du transport, du logement et des soins de santé.

“Non seulement pendant la période d’inflation la plus immédiate, mais en général, ces coûts ont augmenté et les personnes âgées ne l’ont pas vu reflété dans l’indexation de la SV”, a déclaré Quinn.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne