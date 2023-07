La sécurité de la Coupe du monde féminine renforcée avant le match d’ouverture après une fusillade meurtrière à Auckland

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande (AP) – La sécurité sera renforcée avant le match d’ouverture de la Coupe du monde féminine de jeudi soir après qu’un homme armé a tué deux personnes sur un chantier de construction du centre-ville d’Auckland, environ 12 heures avant le match co-organisateur de la Nouvelle-Zélande contre la Norvège.

L’hôtel de l’équipe norvégienne était situé à une courte distance de la fusillade, qui s’est produite dans la zone touristique de la ville près du terminal des ferries du port. La capitaine norvégienne Maren Mjelde a déclaré que ses coéquipiers avaient été réveillés par un hélicoptère planant à l’extérieur de l’hôtel.

« Nous nous sommes sentis en sécurité tout le temps », a déclaré Mjelde dans un communiqué. « La FIFA a un bon système de sécurité à l’hôtel et nous avons notre propre agent de sécurité dans l’équipe. Tout le monde semble calme et nous nous préparons normalement pour le match de ce soir.

Les responsables d’Eden Park, où le match devait se jouer après une cérémonie d’ouverture du tournoi, ont encouragé les détenteurs de billets à arriver tôt au stade.

« Il y aura une présence de sécurité accrue dans l’enceinte et à travers le site. Des mesures supplémentaires de gestion du trafic sont en place », a déclaré Eden Park.

La FIFA a indiqué qu’une minute de silence serait observée avant chacun des deux matchs d’ouverture.

La fusillade s’est produite tôt jeudi matin au début de l’heure de pointe dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Le tireur était armé d’un fusil de chasse, a déclaré le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins. Il a ajouté que la police est arrivée quelques minutes après le premier appel d’urgence et s’est mise en danger pour sauver la vie d’autres personnes.

Le tireur a été retrouvé mort dans un ascenseur, a déclaré le commissaire de police par intérim Sunny Patel.

Outre les trois morts, au moins quatre autres ont été blessés, dont un policier qui a été transporté à l’hôpital dans un état critique mais qui est désormais répertorié dans un état stable, a indiqué la police néo-zélandaise. écrit sur Twitter.

« Le football néo-zélandais est choqué par l’incident d’Auckland CBD ce matin », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « Nous pouvons confirmer que toute l’équipe et le personnel de Football Ferns sont en sécurité. »

Bien que Hipkins ait déclaré que sa participation au match d’ouverture était désormais « en cours d’examen », il a déclaré que le tournoi se déroulerait comme prévu.

« Clairement, avec le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA ce soir, il y a beaucoup d’yeux rivés sur Auckland », a déclaré Hipkins. « Le gouvernement s’est entretenu avec les organisateurs de la FIFA ce matin et le tournoi se déroulera comme prévu. Je tiens à réitérer qu’il n’y a pas de menace plus vaste pour la sécurité nationale. Cela semble être l’action d’un seul individu.

La FIFA a publié un communiqué indiquant que son président, Gianni Infantino, et la secrétaire générale Fatma Samoura, étaient en contact permanent avec les autorités locales et les équipes participantes à proximité.

L’instance dirigeante mondiale du football « a été informée qu’il s’agit d’un incident isolé qui n’était pas lié aux opérations de football et que le match d’ouverture se déroulera comme prévu », a déclaré la FIFA dans un communiqué.

Tourism New Zealand a annulé une fête de bienvenue, qui devait se tenir jeudi après-midi dans un endroit situé dans la zone bouclée qui comprenait de nombreux hôtels dans lesquels les équipes participantes sont hébergées.

L’hôtel de l’équipe féminine des États-Unis est également situé à proximité du lieu de la fusillade et l’équipe a déclaré dans un communiqué qu’elle était « attristée par la perte inexcusable de vies humaines due à la violence armée, et nos pensées vont aux habitants d’Auckland/Tamaki Makaurau et d’Aotearoa Nouvelle-Zélande ».

Jennifer Deering, une touriste d’Orlando, en Floride, a d’abord été choquée d’apprendre la fusillade après qu’un guide lui ait précédemment assuré qu’Auckland « était très en sécurité ici, à part quelques petits voleurs ».

Puis elle vaquait à sa journée.

« C’est triste que ce soit normal pour nous (Américains) de voir quelque chose comme ça aux informations », a-t-elle ajouté.

Le tournoi de 32 équipes d’une durée d’un mois est co-organisé par la Nouvelle-Zélande et l’Australie, où la finale aura lieu le 20 août. Il existe des lois strictes sur les armes à feu dans les deux pays et les fusillades mortelles sont rares.

« Nos pensées et nos prières vont aux victimes et à leurs familles en ces temps difficiles. En tant que nation éprise de paix, nous sommes solidaires de la Nouvelle-Zélande », a déclaré le responsable du marketing et des communications de Football Australia, Peter Filopoulos. « La situation semble désormais maîtrisée, grâce aux autorités néo-zélandaises. Cet incident n’a aucun rapport avec la Coupe du monde féminine. Restez en sécurité tout le monde.

__

AP Sports Writer Steve McMorran a contribué de Wellington, en Nouvelle-Zélande.

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Jenna Fryer, l’Associated Press