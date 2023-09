La sécurité avant tout pour les entreprises | Actualités, Sports, Emplois

Un animateur populaire d’une émission sur l’emploi plaisante parfois en disant que « la sécurité est la troisième » pendant qu’on lui montre comment effectuer une tâche particulière en toute sécurité. Le fait est que la sécurité est, comme il le sait bien, une priorité absolue pour les employeurs intelligents et responsables. Dans l’Ohio, les employeurs semblent en effet donner la priorité à la sécurité, car leurs efforts visant à réduire le nombre de réclamations pour blessures ont contribué à une réduction moyenne de 3,9 % des primes du Bureau of Workers’ Compensation de l’Ohio.

La faible inflation des coûts médicaux dans les comtés, les villes, les écoles publiques et d’autres districts fiscaux de l’Ohio a également contribué à cette réduction.

« Je félicite les employeurs de l’Ohio pour leur dévouement à la sécurité au travail », a déclaré le gouverneur Mike DeWine. « Cet engagement nous permet de continuer à réduire les tarifs pour les employeurs afin qu’ils puissent réinvestir ces économies dans leurs employés et leurs lieux de travail. »

Et s’il est bon de savoir que les employeurs font davantage pour assurer la sécurité et la santé de leurs travailleurs, le conseil d’administration de la BWC a pris la bonne décision en approuvant la réduction des taux.

« Nous cherchons toujours des moyens d’économiser de l’argent aux employeurs de l’Ohio », a déclaré l’administrateur de la BWC, John Logue.

Nous espérons que les employeurs continueront à investir dans l’équipement et la formation qui permettront aux travailleurs de Buckeye State de se rendre au travail en étant sûrs de le faire dans l’environnement le plus sûr possible.







