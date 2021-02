La sécurité alimentaire de la Chine au cœur du nouveau plan quinquennal de revitalisation rurale de Pékin

La Chine met davantage l’accent sur la sécurité alimentaire et l’autosuffisance pour nourrir ses 1,4 milliard de personnes, selon son plan annuel de politiques rurales au milieu de la pandémie, en mettant l’accent sur l’utilisation des nouvelles technologies agricoles.

Le nouveau plan place une revitalisation globale des campagnes au cœur de la stratégie agricole nationale au cours des cinq prochaines années.

Le Comité central du Parti communiste et le Conseil d’État, le cabinet de la nation, ont publié dimanche leur première déclaration de politique commune de l’année, et il oblige toutes les autorités provinciales à travers le pays à maintenir une superficie de plantation de céréales stable et à augmenter les rendements pour améliorer l’approvisionnement en blé, maïs, riz, coton, huiles alimentaires, sucre et viande au cours de la 14e période du plan quinquennal qui court de 2021-25.

La déclaration, connue sous le nom de «document n ° 1» du gouvernement central, est consacrée aux questions rurales depuis 2003.

Des agriculteurs sèchent des piments dans le village de Dongdahan, dans la région du Xinjiang (nord-ouest de la Chine). Photo: Xinhua alt = Des agriculteurs sèchent des piments dans le village de Dongdahan, dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Photo: Xinhua

Cependant, contrairement aux années précédentes, le plan de cette année établit une série d’objectifs numériques pour la production alimentaire, notamment atteindre une production céréalière annuelle de plus de 650 millions de tonnes et créer 100 millions de mu (6,67 millions d’hectares) de terres arables de haute qualité garantir des récoltes exceptionnelles malgré les catastrophes naturelles.

Pékin a également réaffirmé dans le document que tous les membres locaux du Parti communiste doivent se mobiliser pour assumer la responsabilité politique d’assurer une production alimentaire adéquate, comme le font les gouvernements locaux.

Le plan est le dernier signe que les dirigeants de la Chine visent à accroître la dépendance de la nation à sa récolte intérieure pour nourrir sa population tout en isolant le pays des incertitudes étrangères – le principe central de la stratégie économique à double circulation du gouvernement. La nécessité d’une plus grande autonomie survient alors que la pandémie de coronavirus a perturbé le commerce alimentaire mondial au cours de l’année écoulée, alors que les différends géopolitiques se sont aggravés et que les sécheresses et les inondations ont frappé l’offre agricole nationale.

« L’incertitude et l’instabilité de la situation extérieure se sont considérablement accrues; nous ne devons pas prendre la question de la sécurité alimentaire à la légère même un instant », a déclaré lundi Tang Renjian, ministre chinois des Affaires agricoles et rurales, lors d’une conférence de presse. « Nous devons élever le facteur de sécurité aussi haut que possible, et produire et stocker plus de céréales autant que possible. »

Le « document n ° 1 » indiquait que le pays améliorerait sa politique de subvention pour les producteurs de maïs et de soja; encourager la plantation de cultures fourragères de haute qualité telles que le maïs d’ensilage; stabiliser la production de soja; et protéger la capacité de production porcine de base tout en diversifiant ses sources d’importations agricoles.

Compte tenu des ressources limitées en terres et en eau de la Chine, Tang a déclaré que la méthode fondamentale pour augmenter la production céréalière consiste à s’appuyer sur la technologie et l’équipement agricoles modernes pour améliorer les rendements.

« [China] devrait adhérer à l’autosuffisance en matière de technologies agricoles et lutter pour un redressement de l’industrie des semences », a-t-il déclaré.

Le ministère encouragera également l’utilisation de technologies modernes de sélection biologique, d’édition génétique, de biologie synthétique et d’intelligence artificielle pour créer de nouvelles semences à haut rendement pour les cultures clés.

« Aujourd’hui, l’industrie mondiale de la sélection est en train de faire une révolution scientifique et technologique », a déclaré lundi Zhang Taolin, vice-ministre de l’Agriculture. « Nous devons saisir l’opportunité et accélérer les innovations. »

Le « document n ° 1 » de cette année, pour la première fois, détaille les politiques visant à soutenir le développement de nouvelles semences dans une section distincte du rapport, après que la réunion de définition des politiques de la conférence de travail économique centrale en décembre a désigné le secteur des semences comme un élément clé de Stratégie de sécurité nationale de la Chine.

Les analystes ont déclaré que le nouveau plan souligne davantage l’importance que Pékin accorde à l’autosuffisance agricole et technologique.

« Les technologies et les industries liées à la sélection sont susceptibles de devenir un domaine important de nouveaux investissements dans le secteur agricole à l’avenir », ont écrit lundi les analystes de Guotai Junan Securities dans une note.

« La sélection biologique devrait continuer à être protégée par les politiques, et la commercialisation du maïs génétiquement modifié devrait progresser régulièrement », ont déclaré lundi les analystes de Citic Securities dans une note.

Le nouveau plan donne suite à la promesse du président Xi Jinping de faire de la revitalisation rurale une priorité après que Pékin a déclaré la victoire l’an dernier dans sa bataille pour éradiquer l’extrême pauvreté dans le pays, malgré l’impact de la pandémie.

« Si nous voulons rajeunir la nation, nous devons revitaliser les campagnes », dit le document, appelant tout le pays à contribuer à rendre l’agriculture « efficace », les campagnes « bonnes à vivre » et les paysans « riches ».

Le document encourage les institutions financières du pays à créer des services internes spéciaux pour soutenir le projet de revitalisation rurale.

En outre, Pékin devrait lancer officiellement jeudi un nouveau bureau central de revitalisation rurale du gouvernement central, en remplacement du bureau principal du Conseil d’État chargé de la réduction de la pauvreté et du développement, selon le journal public. Les nouvelles de Pékin.

