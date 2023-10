CAMBRIDGE – Les espoirs de la section locale de l’Union de participer deux fois de suite au tournoi de volleyball de l’État de l’Ohio ont été anéantis samedi après-midi par un ancien ennemi de l’OVAC.

Les Jets, deuxième tête de série (21-5), ont été balayés à l’intérieur du Gene Ford Gymnasium de Cambridge High School par le n°1 Meadowbrook lors du match de championnat de la Division III du District Est. Les scores étaient de 25-16, 25-17 et 25-17.

La section locale syndicale s’était qualifiée pour la finale à quatre de la Division II l’automne dernier.

« Nos filles n’ont pas de quoi avoir honte. Personne ne s’attendait à ce que nous allions aussi loin avec la classe de seniors que nous avons perdue à l’obtention du diplôme », a déclaré Kaye Sechrest, entraîneur-chef de la section locale du syndicat, ému. « Personne ne s’attendait à ce que nous atteignions l’OVAC ou les finales de district, mais ces filles ont montré aux gens que nous étions bonnes et que nous méritions d’être ici aujourd’hui. Ces filles ont montré beaucoup de cœur et de caractère.

« La saison prochaine sera encore une bonne, mais mes deux seniors me manqueront. Ally (Briggs) et Julie (Broussard) étaient deux très bonnes leaders. Ils passeront à des choses plus grandes et meilleures. Ce sont des filles intelligentes et je leur souhaite le meilleur.

Les Colts (20-5) en seront à leur quatrième déplacement consécutif aux régionales. Ils joueront jeudi au Jim Myers Gymnasium de Logan High School contre le vainqueur du titre Southeast 2 entre le n°3 Nelsonville-York et le n°4 Chillicothe Southeastern.

Meadowbrook a sprinté vers une avance de 7-1 dans le premier set et n’a jamais été à la traîne en donnant le ton pour le match au meilleur des cinq. Les Jets ne se sont jamais rapprochés de sept à deux reprises, la dernière étant à 23-16. Un kill de Kara Launder a porté le score à 24-16 et un coup manqué d’Union Local a mis fin au set.

Le deuxième set s’est retrouvé dans l’impasse à six reprises et a vu sept changements d’avance. Les équipes étaient à égalité à 14 avant que Meadowbrook ne marque six points consécutifs et ne regarde plus en arrière. Catherine Stoney a réussi la montée en puissance avec trois attaques décisives dans la séquence. Une tuerie vicieuse de Sichina a presque renversé un joueur des Jets et a mis fin au set alors que les Colts menaient 2-0.

Union Local était mené 16-11 dans le troisième set avant de revenir à deux, 16-14, mais Meadowbrook a pris en sandwich les attaques décisives de Launder et Natalee Norman autour d’un bloc de Launder pour déclencher une séquence de 9-3 pour mettre fin aux choses.

« Nous ne pouvions tout simplement pas surmonter cet obstacle. Ils (Meadowbrook) formaient une bonne équipe aujourd’hui, cela ne veut pas dire qu’ils ne l’étaient pas toute la saison », a ajouté Sechrest. « Ils ont de bons entraîneurs. Ils ont de bons joueurs et un bon programme de relève. C’est ce que j’essaie de construire à Union Local, un programme de relève.

Ella Pietranton a réalisé neuf attaques décisives, tandis qu’Alaya Logan a récolté 11 passes décisives et cinq récupérations pour les Jets. Delaney Butler a ajouté 15 passes décisives et Emma Yager a terminé avec 12 récupérations. Broussard a réussi 11 récupérations. Ameera Saunders, Laken Vinskovich et Olivia Wortman ont chacun réussi six attaques décisives.

Launder a mené les Colts avec 15 attaques décisives, 10 récupérations et deux blocs. Taylor Sichina a ajouté huit attaques décisives, trois as et deux blocs. Stoney a ajouté 10 attaques décisives et cinq blocs. Addysen Sichina a terminé avec 34 passes décisives, quatre passes décisives et un trio de blocs. Journey Nicola a obtenu 11 passes décisives.







