La section locale 150 des ingénieurs met fin à la grève contre 30 carrières après sept semaines, pour voter sur l’accord final mardi – Shaw Local

Après près de deux mois de grève, l’Union internationale des ingénieurs d’exploitation est parvenue à un accord de principe avec trois entreprises de matériaux de construction, mettant fin à la résistance, ont déclaré des responsables.

Toutes les parties concernées se réuniront mardi pour voter sur une proposition finale, selon un communiqué de presse mardi du chapitre.

Les piquets de grève seront démantelés immédiatement, mettant fin à la grève de sept semaines entre la section locale 150 du syndicat et les entreprises Vulcan Materials, Lehigh Hanson et Lafarge Holcim, indique le communiqué.

La grève a débuté le 7 juin après que la section locale 150 a déposé des accusations de pratiques de travail déloyales contre les entreprises. Après avoir rejeté “l’offre finale” des employeurs dimanche, les parties se sont mises d’accord sur des conditions qui “reconnaissent les besoins” des travailleurs, selon le communiqué.

La grève a interrompu les travaux dans 30 carrières du nord de l’Illinois qui produisent des agrégats, tels que du sable, du gravier et de la pierre, ce qui pouvait potentiellement bloquer des projets routiers dans toute la région de Chicago.

Un mois après le début de la grève, début juillet, les retards n’avaient pas été énormes, ont déclaré des responsables.

“Lorsque ces hommes et ces femmes ont rejeté l’offre des entreprises dimanche, ils étaient très clairs sur ce qu’il faudrait pour parvenir à un accord qu’ils pourraient accepter”, a déclaré le président et directeur commercial de la section locale 150, James Sweeney, “et aujourd’hui, nous ont pu obtenir de la part des employeurs les clauses contractuelles et les conditions économiques nécessaires.

La section locale 150 représente 23 000 travailleurs et travailleuses dans l’Illinois, l’Indiana et l’Iowa.