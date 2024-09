La section de Cleveland de l’Alzheimer’s Association prévoit une série en trois parties

La section de la région de Cleveland de l’Alzheimer’s Association organise une série en trois parties où les participants apprendront à reconnaître les signes courants de la maladie d’Alzheimer et d’autres démences, à recueillir des informations sur les problèmes de perte de mémoire, à comprendre comment communiquer efficacement et à mieux identifier les déclencheurs comportementaux courants.

La série se déroulera trois lundis consécutifs au Ohman Family Living at Holly, 10190 Fairmount Road à Newbury Township. L’inscription commence à 17h30 et les programmes commencent à 18h.

Le programme du 16 septembre s’intitule « Comprendre la maladie d’Alzheimer et la démence ». Les participants en apprendront davantage sur l’impact de la maladie d’Alzheimer, la différence entre la maladie d’Alzheimer et la démence, les stades et les facteurs de risque, ainsi que les recherches et les traitements actuels disponibles pour certains symptômes, selon un communiqué de presse.

Le 23 septembre, aura lieu la conférence « 10 signes avant-coureurs de la maladie d’Alzheimer ». Les participants apprendront à reconnaître les signes courants de la maladie, à aborder une personne en cas de problèmes de mémoire, à connaître l’importance d’une détection précoce et les avantages d’un diagnostic, à connaître les tests et évaluations possibles pour le processus de diagnostic et à consulter les ressources de l’Alzheimer’s Association, précise le communiqué.

Enfin, la conférence « Stratégies de communication efficaces » aura lieu le 30 septembre. Les participants découvriront comment se déroule la communication lorsqu’une personne est atteinte de la maladie d’Alzheimer, apprendront à décoder les messages verbaux et comportementaux délivrés par une personne atteinte de démence et identifieront des stratégies pour aider les familles à se connecter et à communiquer à chaque étape de la maladie.

« Ces programmes offrent une mine d’informations à toute personne confrontée à la maladie d’Alzheimer ou à la démence », a déclaré Mary Ertle, directrice de programme de l’Alzheimer’s Association Cleveland Area Chapter, dans le communiqué. « Ils peuvent créer un sentiment de communauté et permettre à nos amis et voisins de savoir qu’ils ne sont pas seuls dans ce combat, tout en leur fournissant les outils et les ressources dont ils ont besoin. »

Pour vous inscrire, appelez Dawn au 440-632-3653. Visitez alz.org/CRF pour trouver des programmes supplémentaires et des groupes de soutien.