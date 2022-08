La section Chief Senachwine DAR reçoit des prix nationaux – Shaw Local

Le Chief Senachwine Daughters of the American Revolution Chapter a appris que ses membres avaient reçu des certificats de reconnaissance lors du Congrès continental, la conférence nationale qui s’est tenue du 29 juin au 3 juillet à Washington, DC

Le chapitre a été reconnu par le comité North Central Division America 250 pour « la plupart des minutes de la semaine de la constitution ou le préambule lu » et pour « la plupart des articles de nouvelles de la semaine de la constitution ».

Le chapitre a invité Tom Ashby de Bradford rural à présenter un programme en tant que soldat de guerre révolutionnaire en uniforme, qui a raconté l’histoire de guerre de son patriote. L’apparition d’Ashby a reçu un prix pour sa couverture médiatique sous le titre “Un soldat de la guerre révolutionnaire visite la réunion du chapitre du chef Senachwine”.

Lors d’une autre réunion, la Division du centre-nord a récompensé le chapitre pour “Donner vie à votre patriote lors d’une réunion de chapitre” lorsque les membres ont partagé des informations sur leurs patriotes.

La Division du Centre-Nord a rendu hommage à Nancy Gillfillan, présidente de la promotion de l’alphabétisation de la section Chief Senachwine, pour avoir souligné la Journée nationale de l’alphabétisation familiale par une proclamation signée par le maire de Lacon, John Wabel. La proclamation soulignait l’importance de l’alphabétisation et l’implication des parents dans la lecture à leurs enfants.

Un prix final a été décerné par le comité d’adhésion de la division centrale nord, citant aucune démission ou suppression de membre au sein du chapitre Chief Senachwine.

Les membres du DAR visent à promouvoir l’éducation, la préservation historique et le patriotisme dans leurs communautés locales et à travers des projets étatiques et nationaux.