La section Chief Senachwine DAR poursuit sa campagne d’adhésion – Shaw Local

Le chapitre Chief Senachwine des Filles de la Révolution américaine poursuit sa campagne d’adhésion estivale et invite toutes les femmes intéressées à rechercher leur ascendance coloniale à fournir des informations sur leurs trois à quatre premières générations.

Le processus nécessite de fournir autant que possible les noms, dates de naissance, dates de décès et lieux connus de ses parents, grands-parents et même arrière-grands-parents.

Le groupe croit que souvent une partie intéressée pourrait croire que son parent, grand-parent ou arrière-grand-parent est arrivé aux États-Unis dans les années 1850 ou 1900 trop tard pour retracer un ancêtre révolutionnaire. Souvent, le “tardif” a épousé quelqu’un dont les racines remontent à l’époque révolutionnaire et le lien patriotique peut être prouvé.

La devise nationale du DAR de tous les chapitres est Dieu, la maison et le pays et les intérêts particuliers sont l’éducation, la préservation historique et le patriotisme.

Il y a près de 190 000 membres DAR dans 3 000 chapitres à travers le monde, dont 14 pays et un territoire. Les membres consacrent des milliers d’heures au service de leurs communautés. Depuis sa fondation en 1890, DAR a admis plus d’un million de membres.

Basé à Henry, le chapitre Chief Senachwine comprend des membres de Henry, Putnam, Princeton, Mineral, Lacon, Chillicothe, Wyoming, Wyanet et au-delà.

Les personnes intéressées sont priées de fournir toute information concernant les ancêtres immédiats en composant le 815-437-9111 pour plus d’informations.