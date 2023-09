La section chef Senachwine DAR se réunira le 6 octobre à Henry – Shaw Local

La section en chef Senachwine des Filles de la Révolution américaine tiendra sa réunion ordinaire à 13 h 30 le vendredi 6 octobre à la bibliothèque Henry, 702 Front St.

Le programme, qui sera présenté par Nancy Gillfillan, membre, s’intitulera « The Christopher Lobingier Chapter Remembered » et couvrira les recherches récentes sur les membres fondateurs du chapitre C. Lobingier.

Ce projet de préservation historique, qui s’est déroulé pendant les mois d’été, s’est concentré sur les 12 membres fondateurs du chapitre C. Lobingier, qui a existé à Henry de 1910 à 1968.

Des informations sur les 12 fondateurs seront partagées lors de la réunion, ainsi que des informations concernant les cérémonies de reconnaissance sur les tombes des fondateurs à Henry, qui auront lieu le 14 octobre.

Ces fondatrices comprennent Gertrude Ball Bayne, Cora Ball Beckwith, Elizabeth Wykoff Dewey, Ellen Law Duke, Gertrude Potter Hallfarth, Virginia Law Hodge, Lura Davis Law, Sarah Elsie Potter, Mabel Thompson Potts, Emma Mae Thompson Scholtz, Jennie Thompson Vernay et Sophia Kline. Zeller.

Si des membres de la famille des membres répertoriés ont des photos, des nécrologies ou d’autres informations à partager, contactez le 815-303-1034 ou [email protected].