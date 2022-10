La secrétaire générale de l’AIFF rencontre l’équipe indienne de football féminin U-17 à Bhubaneswar

Dimanche, le secrétaire général de la Fédération indienne de football, Shaji Prabhakaran, a rendu visite à l’équipe nationale féminine indienne U-17 à l’hôtel de l’équipe à Bhubaneswar et a échangé avec les joueuses, le personnel d’entraîneurs et les officiels de l’équipe. Avijit Paul, membre exécutif de l’AIFF, était également présent à l’occasion.

L’Inde devrait participer à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA à partir de mardi.

Tout en parlant aux joueurs, Shaji Prabhakaran a exprimé l’espoir que l’équipe rendra la nation fière en donnant le meilleur d’elle-même sur le terrain. « Le pays tout entier vous soutient. Il faut profiter du moment », a-t-il déclaré.

Shaji Prabhakaran a motivé les filles avant le tournoi grâce à ses paroles encourageantes. Il a déclaré : « Vous représentez 1,4 milliard de personnes. Votre performance sera regardée en direct dans 140 pays. C’est la plus grande opportunité pour vous tous de montrer au monde qui vous êtes et de quoi vous êtes capable.

Shaji Prabhakaran a rencontré les joueuses et l’entraîneur Thomas Dennerby et a conseillé aux filles de ne pas perdre leur concentration et de jouer selon le plan de l’entraîneur.

« Faites de votre mieux et donnez tout. Vous devriez toujours avoir à l’esprit une image du plan que l’entraîneur vous a donné. Restez concentré, c’est une rampe de lancement pour vous tous », a-t-il déclaré.

Il a également mentionné comment chacun peut devenir comme son modèle, Bala Devi, et a demandé à chacun de rêver grand. “Regardez Bala Devi – elle est allée en Europe pour jouer. Vous pouvez aussi le faire si vous rêvez grand. Nourrissez le rêve de jouer pour les meilleures équipes d’Europe, où des milliers de personnes vous regarderont depuis les tribunes », a-t-il déclaré.

Shaji Prabhakaran a déclaré : « Je suis sûr que vous ferez la fierté de l’Inde. Vous devez être performant et ne pas penser aux résultats. Si vous faites de votre mieux, les résultats viendront automatiquement. À la fin, toutes les personnes présentes dans le stade doivent se lever et applaudir pour vous.

“Lorsque vous rentrez chez vous, les gens doivent vous recevoir et vous accueillir chaleureusement – jouez comme ça”, a-t-il conclu.

